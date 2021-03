Une exposition-vente de tourne-disques, de vinyles et autres antiquités se déroulera le 27 mars 2021 au Fayet Club (Ouled Fayet, non loin de l'opéra d'Alger) et ce, à partir de 18h. L'accès à l'événement est libre et gratuit. Pour vous inscrire afin de vendre, deux numéros sont mis à disposition: 0670 116 057 et le 023 28 92 10. Le programme comprend une exposition-vente de vinyles, une exposition-vente de tourne-disques, une vente aux enchères d'antiquités, mais aussi une vente d'oeuvres artisanales. Amoureux des 33 et 45 tours trouveront sûrement leur bonheur.