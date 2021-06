La production avait pourtant tout fait pour éviter de nouvelles Interruptions. Tous les efforts de Tom Cruise pour s'assurer que le Covid-19 ne s'incruste pas sur le tournage de Mission: Impossible 7 ont-ils été vains? Une chose est sûre: la production du nouvel opus de la franchise, en Angleterre, a dû être interrompue par la Paramount. «Nous avons temporairement interrompu la production de Mission: Impossible 7 jusqu'au 14 juin, en raison de résultats positifs au test de coronavirus lors de tests de routine. Nous suivons tous les protocoles de sécurité et continuerons à surveiller la situation», peut-on lire dans un communiqué relayé par The Hollywood Reporter. Aucun détail supplémentaire n'a été fourni par la Paramount et on ignore quels membres de l'équipe ont été testés positifs. Mission: Impossible 7 a eu une des productions les plus chaotiques de ces dernières années. Le tournage du film a dû être interrompre dans un premier temps en février 2020 au moment où la pandémie paralysait le monde entier. Lorsqu'il a pu reprendre, des mesures de sécurité drastiques ont été mises en place pour éviter de nouveaux délais. Et en décembre dernier, le monde entier avait découvert ce qu'il se passait lorsque quelqu'un ne respectait pas le protocole sanitaire imposé par la production et la star, Tom Cruise. L'acteur avait été enregistré en train de hurler sur plusieurs membres de l'équipe, pris en flagrant délit de négligence. Christopher McQuarrie, qui était déjà dans le fauteuil du réalisateur pour Rogue Nation et Fallout, mettra à nouveau en scène ce septième volet de la franchise, ainsi que l'épisode 8, qui doit être tourné dans la foulée. «Mission: Impossible 7» doit sortir le 27 mai 2022.