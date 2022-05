Des sources parlent des états généraux qui seront consacrés, prochainement, au dossier du tourisme. C'est-à-dire un débat national en bonne et due forme sur la situation que traverse le tourisme national et les voies et moyens pour remédier à cette situation qui a trop duré.

Le tourisme algérien navigue à vue, cela ne date pas d'aujourd'hui, ça remonte à plus de quatre décades que la situation pâtit de l'absence d'une réelle stratégie et politique à même de le sortir de son état de coma prolongé.

Chaque début de saison estivale on entend parler de mesures et de dispositions qui s'inscriront dans l'optique de revoir et repenser la politique touristique. Mais la question qui reste posée et que la plupart des spécialistes de ce secteur soulèvent: y a-t-il réellement une politique et une stratégie touristiques dignes de ce nom dans le pays?

Les experts de la chose touristique ont plusieurs fois rappelé aux pouvoirs publics l'amer paradoxe qui consiste à dire que «l'Algérie à du pétrole, mais elle n'a pas les idées pour booster son tourisme».

Une litote qui en dit long sur la réalité de notre tourisme réduit à une sorte d'agitation et de vacarme. Pourquoi les pouvoirs publics n'arrivent pas à concevoir une stratégie touristique à la hauteur du potentiel touristique que renferme l'Algérie? Est-ce que ce sont les idées qui manquent ou est-ce la volonté politique qui fait défaut? Ce ne sont pas les idées qui font défaut, l'Algérie dispose de spécialistes et d'experts qui font aujourd'hui le bonheur des autres pays et dont leur contribution est inestimable. Des assises nationales sont plus que jamais exigées pour sauver ce secteur qui botte en touche en comparaison des autres secteurs qui fonctionnent tant bien que mal.

Les mesures sérieuses et concrètes doivent être prises pour en finir avec une gestion relevant d'un pur bricolage et rafistolage.

Le tourisme a un impact favorable sur le développement économique d'un pays. Cette règle n'échappe pas aux initiés de ce secteur. L'Algérie a besoin d'un véritable décollage économique, pour que cela puisse se traduire en des actes concrets, il va falloir que les pouvoirs publics puissent rompre avec la gestion aléatoire et les pratiques saugrenues en matière d'appréhensions et de réflexions sur ce qui concerne l'avenir du pays et de sa présence sur l'échiquier des nations qui se respectent. Le tourisme mondial a augmenté en activité d'environ 30% depuis vingt ans et elle s'est accrue à un niveau représentant 15% de l'activité économique mondiale selon les statistiques émanant du Pnud. Ce qui renseigne sur le potentiel que représente ce secteur sur le plan économique en tant que vecteur et source de création des emplois.

Le tourisme s'est adapté pour en devenir un des maillons forts de la chaîne de production dans le domaine de l'économie verte en se dotant de mécanismes pour s'insérer dans la nouvelle approche adoptée par l'ensemble des structures onusiennes en la matière, à savoir le «Développement durable». L'Algérie doit impérativement assimiler les nouveaux enjeux de développement économique et les atouts qu'offre le secteur du tourisme et connexes.

La solution n'est pas difficile, elle exige que la volonté politique soit mise en oeuvre et surtout rompre avec les clichés et les stéréotypes qui ont entaché ce secteur prometteur et pourvoyeur de la devise pour le pays. La volonté politique et la culture touristique doivent reprendre leur sens pour faire de l'Algérie un véritable joyau du tourisme et une destinée en mesure de sortir le pays de ses vieux clichés qui lui apportent plus de tort que de bien.