Le Théâtre national Mahieddine-Bachtarzi (TNA) a annoncé son programme d'activités pour le mois de Ramadhan, avec essentiellement des pièces de théâtre, des conférences scientifiques et des rencontres littéraires, prévues uniquement sur la Toile pour cause de pandémie du Coronavirus. S'étalant jusqu'au 9 mai prochain, des rendez-vous quotidiens sur la chaîne YouTube du TNA permettront aux internautes de tous les âges de se divertir, avec d'abord, la programmation pour adultes de 18h 00 à 2h 00 des pièces de théâtre, «Loâbet el ârch» (T.R. Guelma), «Khatini» (T.R.Mostaganem), «El Djidar el khames» (T.R.Sidi Bel Abbès), Es'Sefqa» (T.R. Tizi Ouzou), «Nestennaw fel'hayt» (association culturelle «Numidia» de Bordj Bou Arréridj), «Chkoun yekhdaâ chkoun» (T.R. Skikda), «Aramil» (T.R. Constantine), Sekkoura» (T.R. Annaba), «Arlequin, valet des deux maîtres» (T.R Oran) et «Ez'zaweche» (TNA). Les spectacles, «Sadiq el bi a», «Jil el internet» et «Boufertettou wa el âssel» régaleront sur la Toile de 15h 00 à 20h 00, jusqu'au 8 mai prochain le public des jeunes enfants, peut-on également lire sur le programme du TNA. Les partisans de la réflexion et du débat pourront, pour leur part, suivre sur leurs écrans des thématiques en lien avec le 4e art, animées par des académiciens, universitaires, critiques et praticiens, à travers sept conférences scientifiques issues du «Forum Hamzet Wasl», programmées chaque dimanche et jeudi à 22h 00 durant ce mois sacré, et quatre rencontres littéraires organisées dans le cadre du «Forum du TNA», prévues tous les mercredis après la rupture du jeûne aux mêmes horaires, conclut le programme.