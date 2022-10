Le Théâtre national Maheddine-Bachtarzi (TNA) a dévoilé, dimanche, son programme des célébrations du 60e anniversaire du recouvrement de la Souveraineté nationale, avec une variété de spectacles, oscillant entre théâtre de rue et en salle, opérette, exposition de photographies, conférence, concerts de musique et danses chorégraphiques.

Du 24 octobre au 2 novembre, le TNA, célébrera également le 68e anniversaire du déclenchement de la Guerre de libération, et vivra ainsi, au rythme d'une double célébration, avec plusieurs événements culturels dans le domaine des arts de la scène, qui débuteront au niveau du hall d'entrée déjà avec, «La troupe artistique du FLN: parcours militant et carrières de héros», une exposition de photographies s'étalant tout au long de cette semaine de célébrations, qui revient sur les grandes stations historiques de l'action théâtrale au service du Mouvement de Libération nationale.

À la salle Mustapha-Kateb, le public algérois accueillera les pièces de théâtre, «Androuina» du TR de Oum El Bouaghi, «Le bananier» du TR de Skikda, «Galgamech» de la Coopérative culturelle «Légendes», en collaboration avec le TNA, «El Azeb» (le célibataire) du TR d'Oran, «Les héros de la dignité» (Abtalou El Karama) du TR de Constantine et l'opérette révolutionnaire «Repères» de la Coopérative culturelle «Idées et Arts» d'El Eulma.

D'autre part et dans le même espace, des concerts de musique andalouse avec la troupe El Fekhardjia, «Djoussour» (passerelles) de l'association culturelle «Ahl El Fen», «Pour l'Amour» avec la chanteuse, Manel Gherbi et le spectacle chorégraphique «Ima'ates» (gestes), de l'association culturelle «Profiles», sont également au programme de cette semaine de célébrations.

D'autres spectacles dans le registre du théâtre de la rue, programmés sur la place publique, Mohamed-Touri jouxtant le TNA, permettront au public algérois d'apprécier notamment, «L'Othello des poussières» du T.R Oran, «La caravane» de la Coopérative «Masrah Eddik» de Sidi Bel Abbès, «Errih Fech'chbek» de la Coopérative culturelle et artistique «Tassili» de Constantine, ainsi que la fanfare de la direction générale de la Protection civile qui exécutera des pièces du répertoire des musiques patriotiques.