«Le théatre numérique est «une sorte de coexistence entre le texte littéraire et la technologie», ont indiqué en mars dernier, les participants au Colloque international sur «Le texte et le spectacle théâtraux, du réel au virtuel» organisé à la Maison de la culture Ahmed Réda Houhou de Biskra. Durant ce mois de Ramadhan, bien que le théâtre a repris ses lettres de noblesses, des extraits sont tojours diffusés sur la page facebook du TNA, donnant pour preuve que le virtuel a son importance. Pour l'universitaire de Biskra Wahiba Adjiri, la technologie a contribué à façonner le théâtre numérique dont la diffusion a été accentuée par la pandémie de la Covid-19, soulignant en effet que «cette nouveauté a été lancée par un auteur innovant et un réalisateur avec en face un public qui interagit et apporte un plus, le tout loin de la scène traditionnelle».

Le nombre d'interactions fait partie désormais des nouveaux critères de succès de l'oeuvre, a noté l'intervenante, estimant que le théâtre numérique, loin de constituer une alternative au théâtre traditionnel, a apporté un plus au 4ème art, à l'instar de l'expérience du théâtre d'Annaba qui a recueilli 250.000 réactions en un délai record après la diffusion de 100 spectacles.

De son côté, Meftah Khelouf de l'université de M'sila a relevé que le théâtre numérique qui donne des épilogues multiples à chaque oeuvre, «garantit l'intérêt du récepteur face aux réactions du public sur les médias technologiques, transformant l'interactivité théâtrale en proximité numérique».

Dans sa communication «La construction artistique du théâtre interactif», Hamza Kerira de l'université d'Ouargla a indiqué que la révolution numérique qui a affecté toutes les sphères de la vie «a été bénéfique pour le théâtre qui ne se contente plus de la scène en élargissant son audience, devenue ainsi plus réactive, et en transformant le texte et la langue en un espace participatif au contenu varié».

Notons que cette rencontre sur le théatre numérique a vu la participation, en visioconférence, de 35 universitaires nationaux et étrangers, notamment de la Palestine, d'Irak et de Jordanie.

La rencontre a été initiée par le théâtre régional de Biskra, à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre, en collaboration avec l'Académie des sciences prospectives, le laboratoire de recherches en langue et littérature algériennes de l'université de Biskra et le laboratoire des études et critiques littéraires de l'université de Khemis Miliana d'Aiï Defla.