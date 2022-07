Les Journées du théâtre méditerranéen se sont clôturées mardi soir au Théâtre régional Abdelkader Alloula d'Oran. Cette manifestation culturelle coïncidant avec la 19e édition des Jeux méditerranéens Oran-2022 a suscité un grand intérêt auprès du public qui a découvert de nouvelles expériences du quatrième art de la Méditerranée. La clôture de cette manifestation, ouverte mercredi dernier, a été marquée par la pièce théâtrale «Rosa Hanini» produite par le Théâtre régional Kateb Yacine de Tizi Ouzou, qui a été appréciée par le public.

Adaptée de l'oeuvre «L'inspecteur vous demande» de l'écrivain anglais J.B Priestley et mise en scène par Khoudi Ahmed, cette pièce aborde l'histoire d'une famille aisée qui se retrouve autour d'une table pour manger, lorsqu'un inspecteur de police arrive pour leur dire qu'il est venu enquêter sur le cas de suicide d'une fille qui travaillait à l'usine de la famille. Cette fille a été limogée et jetée seule dans la rue sans assistance, avant de trouver un autre emploi puis se retrouve licenciée encore une fois et malmenée par le fils de la famille. Il est attendu de reproduire cette pièce dans le cadre d'une tournée dans l'Ouest du pays qui débutera en septembre, a-t-on appris du metteur en scène Ahmed Khoudi. Pour sa part, le directeur du Théâtre régional Abdelkader Alloula, Mourad Senouci, a annoncé l'organisation prochaine de deux ateliers de formation des jeunes en 4e art à Oran et Tizi Ouzou. Pour rappel, la nouvelle version de la pièce «Maâroudh lelhwa», produite par le Théâtre régional Abdelkader Alloula d'Oran et écrite et mise en scène par Mohamed Bakhti, a été la première a être présentée lors des Journées du théâtre méditerranéen, qui entre dans le cadre du programme culturel accompagnant les Jeux méditerranéens, initié par le Comité d'organisation des cérémonies d'ouverture et de clôture de cet événement sportif et le ministère de la Culture et des Arts. Dans le cadre de cette manifestation culturelle qui a constitué un espace d'ouverture sur les expériences de différentes troupes participantes, les amoureux du 4e art ont suivi les pièces «Leilatoukoum Saïa» (Bonne nuit) du Théâtre national d'Egypte, «Il Berretto Asonagli» de la troupe d'Italie et «La peste» de l'écrivain Albert Camus présentée par une troupe de France.

La 12ème édition du Festival culturel international de danse populaire a également pris fin, mardi en soirée, au théâtre de plein air «Hasni Chekroune» d'Oran, en présence d'une assistance nombreuse. L'ultime plateau de ce festival, organisé dans le cadre de l'accompagnement de la 19eme édition des Jeux méditerranéens Oran-2022, a été animé par les troupes de danse populaire de Grèce et de Serbie ainsi que deux formations des wilayas de Laghouat et de Tizi Ouzou. Le public, constitué majoritairement de familles, a eu le plaisir de découvrir les prestations hautes en couleur et en mouvements coordonnés de ces troupes participantes. La commissaire de cette manifestation, Natouri Sabrina, a souligné que cette 12ème édition qui a vu la participation des troupes venues de pays du Bassin méditerranéen, a réussi à drainer un large public qui a apprécié et ovationné les spectacles abrités par les wilayas de Sidi Bel-Abbès et Oran. Les organisateurs et participants à ce festival ont, à l'unanimité, souligné le succès de cette édition, marquée par une bonne organisation avec une participation record d'artistes soit 300 danseurs d'Algérie et de six pays arabes et européens. Ce festival culturel, organisé par le Cojm Oran sous le slogan «Basma» (sourire), vise la préservation de ce patrimoine immatériel partant de sa symbolique, notamment à travers les accoutrements. Cette manifestation artistique qui a duré six jours a vu également la tenue d'une journée d'étude et des ateliers de formation sur la danse populaire au théâtre régional de Sidi bel Abbès, avec une lecture anthropologique donnée sur la beauté de la danse populaire algérienne.