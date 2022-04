Ahmed Lagraa est l'un des écrivains les plus fidèles au Salon international du liivre d'Alger. Rencontré au pavillon central, Ahmed Lagraa nous a accordé cet entretien où il partage ses impressions sur le Sila et nous parle de ses livres.

L'Expression: Après deux années de rupture, le Sila revient, quelles sont vos impressions sur le déroulement de cette nouvelle édition?

Ahmed Lagraa: Il était temps. J'attendais cette reprise avec impatience. Cette 25ème édition a connu une gigantesque fréquentation par rapport aux précédentes. Pour moi, trois points essentiels constituent mes préoccupations majeures. Ma première préoccupation est ma condition d'écrivain, d'avoir édité mes ouvrages à compte d'auteur. Ma rencontre et l'entretien qui a suivi avec Ahmed Madi, président-directeur général des éditions El Hikma», président du Syndicat national des éditeurs de livres qui m'a écouté avec une attention digne d'intérêt qui mérite d'être signalée et l'accueil chaleureux et l'écoute attentionnée réservés par Hassane Bennamane des éditions Dar El Oumma, m'ont comblé d'espoir.

Vous avez donc de nouveaux livres à éditer et le Sila vous a permis de trouver des éditeurs, c'est ce que vous voulez dire?

En effet, j'ai deux ouvrages l'un sur la Révolution et l'autre sur un sujet de société où la force de l'amour s'est confrontée à la puissance de la foi lors d'un mariage mixte. Quant au premier ouvrage et comme l'a si bien dit dans la préface le journaliste Hocine Tamou:«Ce livre -ne l'oublions pas- n'a d'autres prétentions que de s'inscrire dans un seul projet d'écriture: informer et faire découvrir, toujours dans une perspective où se révèlent l'Histoire, le social et l'intime».

Le Sila a été également l'occasion pour des rencontres et des découvertes en matière de lectures, n'est-ce pas?

Le Salon a été une occasion pour m'informer sur les nouvelles parutions pour alimenter mes lectures nocturnes. Il m'a permis aussi de rencontrer mes confrères pour échanger nos points de vue et s'informer sur les conditions des publications. C'est ainsi qu'il m'a été donné l'occasion de rencontrer mon ami Si Hocine Meghlaoui dont la compétence sur le sujet du nucléaire le distingue par rapport à ses pairs, Amin Zaoui, écrivain de talent dont la notoriété dépasse les frontières nationales, Amar Belkhodja, journaliste et historien de renom, son ardeur à faire connaître l'histoire de l'Algérie. J'ai aussi rencontré Yamina Miri, ingénieure agronome, dont la passion pour le Sud m'a fait jubiler pour une Parisienne, ajoutée à l'échange réciproque sur la condition de la femme au Sud.

Comment expliquez-vous la présence d'autant de monde au Sila malgré le fait qu'on parle de plus en plus du recul de la lecture, notamment chez les nouvelles générations?

Probablement, le confinement que nous avons subi a permis aux lecteurs de s'approvisionner en matière d'ouvrages on ne sait jamais? Le confinement a constitué un éveil des conscience quant à l'importance de la lecture et de ses bienfaits. Le flux des parents accompagnés de leurs adolescents à la recherche d'ouvrages peut témoigner de cet intérêt brusque. La raison sanitaire a aussi sa part de sagesse.

Les deux années de crise sanitaire engendrée par la pandémie de la Covid-19 vous ont-elles permis d'écrire d'autres livres?

Les deux ouvrages cités plus haut ont été minutieusement corrigés et améliorés en fonction de ce que le lecteur doit attendre. Cependant, je dois préciser que 12 ouvrages sont rédigés et concernent des sujets de société, d'autres relèvent de l'histoire, mais restent otages de la publication par un éditeur.

Quelles sont les choses qui vous ont le plus marqué au Sila de cette année?

Un effort sensible dans la publication a été enregistré malgré le côté financier dont se plaignent les éditeurs. Cela est encourageant et me donne l'espoir de voir mes ouvrages en instance paraître très bientôt inchaa Allah!