Le stentor algérien n'est plus, il est parti dans la sobriété et l'humilité dignes des artistes racés.

Rabah Driassa fait partie de la trempe des interprètes qui ont fait vibrer les esprits attachés à la belle parole et à la belle chanson raffinée.

Le décès de ce «rossignol» va laisser un vide sidéral dans le monde artistique et populaire. Driassa était destiné à devenir un grand chanteur et interprète, c'est une vocation incontournable de celui qui faisait le «voyage» et de la ballade dans les genres et les styles sans coup férir.

Driassa a marqué presque deux générations d'Algériens et d'Algériennes depuis l'indépendance du pays. Il a su choisir les thèmes et les mélodies pour exprimer l'amour, la joie, l'attachement à la patrie et le chagrin. Driassa pouvait chanter et interpréter des paroles en les dotant d'un air différent du premier sans que cela n'altère la structure et la rythmique inhérente à la chanson. Il était un maître au sens propre dans le domaine de la chanson. Beaucoup d'Algériens ne savent pas que Rabah Driassa était peintre, auteur et compositeur. Le fils de la ville des Roses n'a pas tourné le dos à notre richesse patrimoniale et la diversité des genres qui pullulent notre héritage lyrique en général. Il a pénétré le monde du moderne «El Assri» en apportant sa touche inestimable, il a même apporté sa touche au «bedoui sahraoui» et la musique populaire.

Driassa a su faire de la chanson algérienne une espèce de référence dans les pays arabes et le Maghreb.

Le défunt a accompagné l'Algérie dans toutes ses étapes décisives et déterminantes dans son histoire, il a reflété l'espoir d'un peuple qui forgeait son identité patriotique, il a partagé les périodes de gloire et de défis qui se dressaient pour une Algérie qui rêvait et qui aspirait à une place respectable dans le concert des nations.

Driassa était un fin observateur, il avait le sens créatif c'est ce qui lui a valu la réussite et la popularité les plus incontestables.

La vie comme l'art ont fait de Driassa une seule personne, celle d'un amoureux de sa patrie et un fervent défenseur de l'unité nationale et de la souveraineté du pays.

Le répertoire de cette icône de la chanson est pétri des chants et d' interprétations clamant le patriotisme, l'amour et la joie populaire.

Les thèmes sont triés d'une manière qui rend l'oeuvre de Driassa comme une sorte de création et d'invention que nul ne pourra rééditer. Pour la simple et unique raison,que Driassa n'est pas imitable ni facile à reproduire. Il sent ses thèmes, il les vit avec ses entrailles, c'est ce qui a fait de lui un «monstre» de la chanson et une référence artistique incontestable dans son genre. Le décès de ce ténor va encore apporter du vide dans la scène artistique nationale qui assiste à la disparition de ses meilleurs fils et brillants artistes qui ont voué leur vie et leur temps à l'art dans son expression la plus noble.

L'Algérie vient de perdre en la personne de Rabah Driassa une voix et un porte-parole d'un pays en quête de sa propre légende dans un monde sans pitié où les valeurs universelles sont devenues sélectives et exclusives pour ceux qui imposent leur manière et leur regard sur l'art et la création en général.

Ce grand monsieur doit être enseigné aux générations montantes, c'est la seule manière pour leur apprendre l'amour de la patrie en étant un amoureux de l'art et de la chanson comme un message et une mission noble au service des idéaux et des principes d la justice sociale et de la dignité et l'amour.

Rabah Driassa mérite un hommage à la hauteur de sa contribution monumentale dans l'enrichissement du patrimoine artistique national.

Il est le digne fils de la patrie, il a su faire de la chanson un outil au service de l'Algérie et de ses défis dans le cadre de l'édification nationale.