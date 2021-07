Le spectacle de danse contemporaine «La chaise», une chorégraphie qui respire, la jeunesse, l'énergie et la soif de réussite, conçu et mis en scène par Riadh Beroual, a été présenté, dimanche soir, au public du Théâtre municipal d'Alger-Centre. Ce spectacle a été accueilli par le Théâtre municipal d'Alger-Centre dans le cadre des célébrations du 59e anniversaire du recouvrement de l'Indépendance et de la fête de la Jeunesse. «La chaise» qui met en scène une vingtaine de danseuses et danseurs, renvoie à différentes situations de la vie de ces jeunes, débordant de détermination et d'énergie et affichant une soif certaine de vie et de réussite, utilise la chaise comme accessoire de jeu et témoin d'une vie dans les différents tableaux. D'abord présentée comme siège de la pensée dogmatique, à travers une danse rythmique, puis comme estrade de départ à une série de solos exprimant l'ambition, la compétence et le talent, ou encore comme tremplin à la propulsion des carrières, et enfin, comme tribune à toutes les polémiques et conflits, la chaise est au centre de ce spectacle tout en restant accessoire. Sur scène, les danseurs comme les musiques choisies et les costumes dénotent d'une volonté de revisiter les classiques universels avec une maîtrise des bases et une créativité prononcée qui se traduisent très clairement chez les jeunes artistes de la formation. Mohamed Cherif Lahoubi, concepteur de la bande son avec Riadh Beroual, a travaillé sur un enchaînement de plusieurs pièces célèbres tirées des répertoires de grands compositeurs de la musique classique universelle Jean-Sébastien Bach (1685-1750) et Georges Bizet (1838-1875).

Les danseurs ont bien porté le thème de la chorégraphie, se donnant la réplique par la grâce du mouvement et la beauté du geste dans un exercice aux échanges intenses et au rythme ascendant et soutenu tout en faisant preuve d'une maîtrise des bases de la danse classique et d'une grande créativité dans de nombreux registres de danses contemporaines et urbaines.