Le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a inauguré jeudi après-midi au Palais des expositions (Pins maritimes, Alger) le 25e Salon international du livre d'Alger (Sila). Accompagné de membres du gouvernement au côté de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, et de représentants du corps diplomatique accrédité à Alger,Aïmène Benabderrahmane a fait le tour des stands des exposants au Sila. Ce rendez-vous culturel majeur, affichant chaque année un nombre important de visiteurs, connaîtra une participation record encouragée par l'initiative du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'exonérer tous les participants, des frais de location des stands. Avec l'Italie comme invité d'honneur, le 25e Sila prévoit de nombreuses rencontres en lien avec l'histoire et en commémoration des 60 ans de la fête de la Victoire du 19 mars, mais aussi des tables rondes sur la littérature et la pandémie de Coronavirus. Jusqu'au 1er avril, le salon accueillera, après deux ans d'interruption pour cause de Covid-19, les visiteurs tous les jours de 10h00 à 19h00.