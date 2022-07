Comme annoncé il y a deux années par Nabila Goumeziane, directrice de la culture et des arts de la wilaya de Tizi Ouzou, nous sommes en train d'assister à l'instauration, doucement, mais sûrement, de la tradition d'un Salon des livres dans chacun des chefs-lieux de dairas que compte la wilaya.

Après des localités comme Boudjima, Ouaguenoun, Ouacif, Ath Yanni, Tizi Ouzou-ville, c'est au tour de Larbaâ Nath Irathen, l'un des plus grands chefs-lieux de daïras de la wilaya d'abriter son Salon du livre à partir d'aujourd'hui. En plus de la traditionnelle et incontournable exposition-vente, de livres, le Salon du livre de Larbaâ Nath Irathen abritera aussi des ventes-dédicaces, des conférences, mais aussi des recueillements car, cet événement culturel sera un hommage au regretté Malek Daoud, un amoureux de la lecture, un ami des livres et un inconditionnel de la littérature, décédé suite aux incendies de l'été dernier. Ce salon sera aussi dédié à toutes les victimes de ces incendies.

Un recueillement et dépôt de gerbes de fleurs est d'ailleurs prévu à Agoulim ainsi que sur la tombe de Malek Daoud à Ath Ali-Ikhlidjen.

L'ouverture officielle du Salon du livre est prévue, aujourd'hui, après les recueillements, à la bibliothèque municipale de la commune de Larbaâ Nath Irathen, annoncent les organisateurs de ce salon placé sous le slogan «Les mots qui guérissent les maux».

Pour aujourd'hui, le programme prévoit une présentation du livre intitulé «Hommage et nostalgie d'un enfant de la guerre» de Saïd Mostefaï.

De nombreux écrivains défileront à partir de demain pour présenter leurs livres à l'instar de Hocine Haroun (La relique), Ferroudja Ousmer (Derrière les larmes de ma grand-mère), Lounès Ghezali (La dernière escale) et Farida Sahoui (Sur les traces des Kabyles exilés en Tunisie).

De nombreux autres auteurs seront présents pour présenter leurs livres comme Lynda Chouiten, Mohand Sadeg, Chabha Ben Gana, Rachid Boukherroub...

Ces derniers écrivent leurs romans en langue amazighe et ils sont respectivement les auteurs des livres «Amsebrid» et «Akken i wen yehwa semt-as». En plus de ce programme de ventes-dédicaces, un autre programme comportant l'animation de plusieurs conférences a été concocté par les organisateurs.

De nombreux thèmes y seront abordés comme la lecture et l'écriture en langue amazighes, le livre et le vivre ensemble, déportation d'Algériens durant la période coloniale, les femmes écrivaines en Algérie, l'importance du livre dans la formation de la jeunesse et la fabrication du livre ainsi que son rôle dans la transmission des valeurs universelles et enfin, la littérature comme thérapie individuelle et collective. Parmi les écrivains qui décortiqueront ces thèmes et ayant confirmé leur présence, on peut citer Rachid Oulebsir, Amin Zaoui, Djamel Laceb, Arezki Chenane, Jugurtha Abou et Mustapha Hadj-Ali. Il faut préciser enfin que tout au long de la durée de la tenue du Salon du livre de Larbaâ Nath Irathen, des ateliers d'écriture et des ateliers de lecture en tamazight, arabe, français et anglais seront animés au profit des enfants sous le thème «un enfant qui lit, sera un adulte qui pense».