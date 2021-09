Il a vécu sept ans en Algérie. Il est le traducteur d' «Inside the Battle of Algiers» de Zohra Drif. Il est aussi écrivain voyageur, photographe et blogueur. Il s'agit du jeune Américain Andrew G. Farrand. Ce dernier vient de publier le 1er septembre dernier «The Algerian Dream: Youth and the quest for dignity» (Le Rêve algérien: la jeunesse et la quête de la dignité).

Ce livre de 394 pages, vient tout juste d'être mis en vente dans les librairies aux États-Unis. Il est déjà disponible en version numérique pour les Algériens (et pour les autres aussi!), sur la plateforme algérienne de livres électroniques www.aramebook.com.

Entre espoir et frustration

Au vu de sa fréquentation de la société algérienne pendant plusieurs années, Andrew G. Farrand, maïtrise parfaitement l'arabe dialectal (dardja) et le français, ce qui lui a permis de côtoyer facilement les jeunes Algériens dont il raconte le quotidien, les espoirs, mais aussi les frustrations qui les ont poussés à descendre dans la rue, en 2019, et surprendre le monde entier par des manifestations pacifiques et historiques.

Dans le résumé du livre, nous pouvons lire: «Peu d'étrangers ont eu le privilège de connaître si intimement l'Algérie et sa jeunesse - ou d'observer de visu ce chapitre crucial de l'histoire de la nation.

C'est une histoire qui en dit long sur la relation entre les citoyens et les dirigeants, sur le caractère sacré de la dignité humaine, et sur le pouvoir des rêves et le courage de les poursuivre. Près des deux tiers de la population algérienne a moins de 35 ans. Ayant grandi pendant ou peu après le violent conflit qui a secoué l'Algérie dans les années 1990, et au milieu des puissantes influences de la culture en ligne mondiale, cette génération voit le monde bien différemment de ses parents.

Ou les grands-parents le font.

Le Rêve algérien invite les lecteurs à découvrir cette génération, ses espoirs pour l'avenir et, surtout, les frustrations qui l' ont poussée en masse dans la rue depuis 2019, remettant en cause pacifiquement un ordre établi de longue date.

Après sept ans à vivre et à travailler aux côtés de ces jeunes à travers l'Algérie, Andrew G. Farrand partage ses réflexions sur ce qui fait vibrer la prochaine génération dans le géant endormi d'Afrique du Nord».

Une richesse humaine inégalée

Dans un entretien accordé cette semaine à un quotidien national algérien, Andrew G. Farrand fait savoir que ses amis et proches ne connaissent pas vraiment bien l'Algérie. Ils lui demandent même souvent «qu'est-ce qu'il trouvait à l'Algérie?». C'est aussi cette méconnaissance du public «anglophone» envers l'Algérie qui l'a poussé à écrire un livre sur notre pays et la jeunesse algérienne, qui souvent, est à tort ou à raison, stigmatisée ou mal jugée par les grands. Ainsi, le bloggeur décidera d'aborder divers sujets pour faire connaître mieux notre pays et les richesses qu'il recèle, notamment ses opportunités économiques, ses loisirs et divertissements, en passant par l'éducation, la santé, la justice jusqu'au sens fort que se font les Algériens de leur appartenance identitaire...

Une façon aussi de montrer le côté positif de l'Algérie via sa jeunesse assoiffée de vivre, d'apprendre et de se divertir...

Une jeunesse plurielle qui peut aimer les mangas et le K-Pop, Instagram ou le Barça, mais qui reste attachée à son algérianité. Un livre hommage en quelque sorte à cette belle énergie et cette géniale jeunesse dont regorge notre pays et qui ne demande qu'à s'épanouir davantage pour peu qu'elle jouisse de tous les moyens qu'il lui faut...

À noter que pour les lecteurs anglophones, le livre est disponible en format numérique sur www.aramebook.com, la première plateforme algérienne de e-books, au prix de 1500DA, avec disponibilité de paiement en ligne avec carte CIB pour les Algériens et par carte Visa pour les étrangers (en changeant seulement la devise de DZD en EUR).