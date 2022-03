L'Expression: Le retour du Sila, qu'est-ce que cela évoque en vous, aujourd'hui, en tant qu'éditeur?

Sofiane Hadjadj: Le Sila est un événement comme tout le monde le sait. C'est le plus grand éventement culturel algérien, mais le fait qu'il revienne, c'est un double événement.La dernière édition, il faut se souvenir, c'était en octobre 2019.

Cela fait deux ans et demi. C'est une éternité. Entre-temps il y a eu la crise sanitaire, économique etc. on a vraiment souffert, éditeurs et libraires.

Le fait que le sila revienne, même dans ces conditions, avec beaucoup de points d'interrogation, ça reste un événement. Pour nous, c'est une belle chose et là, on voit bien depuis le premier jour, il y a du monde. On a vraiment le plaisir de revoir nos lecteurs, nos lectrices. Le lecteur algérien qui, on le sait, aime le livre, aime la lecture.

Après il est confronté à deux problèmes. Celui de la distribution, on le sait, l'acheminement des livres en librairies et la cherté des livres qui est un vrai problème, encore plus aujourd'hui avec l'inflation qui touche tout les secteurs économiques, mais malgré cela les lecteurs sont là, donc c'est une belle chose.

Les Éditions Barzakh ont continué à éditer pendant cette période...

On a arrêté pendant quasiment un an, sans rien publier entre l'été 2020 et l'été 2021 et puis, là on reprend depuis six mois avec un petit rythme de parution qui est de rattraper des livres qui devaient sortir en 2020/2021 et on espère reprendre un petit rythme de croisière.

Ça ne sera jamais l'activité qu'on a eue avant jusqu'à 2018, je dirai mais malgré tout, on espère retrouver en tout cas...il y a une soif et une demande de lecture c'est sûr. Le seul écueil principal est la cherté du livre...

C'est dû à quoi?

C'est dû la cherté du papier. Il n'y a pas d'autres raisons. L'Algérie n'est pas un producteur de papier. Le papier est importé. On subit donc l'inflation qui touche tous les secteurs économiques.

Que pourra trouver cette année le lecteur algérien au niveau du stand Barzakh?

Comme d'habitude, on a toujours eu deux pieds. L'un sur la littérature algérienne contemporaine, francophone, avec de nouveaux auteurs ou de nouvelles voix. ON a par exemple Nihed El-Alia qui publie sous un pseudonyme son premier roman, intitulé «Minuit à Alger», on a aussi l'universitaire américaine Alice Caplan qui publie un premier roman qui se passe en partie entre l'Algérie et les Etats- Unis, dont le titre est «Maison Atlas». On a aussi le plaisir de publier du jeune romancier sénégalais Mohamed Mbougar «Sarr» qui a eu le prix Goncourt 2021 en France et dont on sort le livre ici exclusivement pour l'Algérie et on a aussi, par ailleurs, des livres sur l'histoire, la mémoire dont celui de Malika Rehal, «Algérie 1962», une histoire populaire, qui est un livre très important. Un livre qui étudie l'année 1962, l'année de l'indépendance de l'Algérie. Un autre livre des plus importants, il s'agit de la biographie écrite par l'historien Sadek Sellam sur Ahmed Boumendjel, militant nationaliste de l'UDMA qui a été l'avocat du FLN aux accords d'Evian. Il a été une grande figure de l'UDMA puis de la lutte pour l'indépendance. C'est une grosse biographie de cette personnalité de l'histoire de l'indépendance algérienne et, par ailleur,s un beau livre qui est à la fois littéraire et qui touche à l'histoire car il s'agit de photographies du photographe français Raymond Depardon, on y trouve des photographies de l'Algérie 1961, notamment des négociations d'Evian dont il a été un témoin privilégié. Ces photographies sont accompagnées de textes de Kamel Daoud qui accompagnent ces photographies. C'est un ouvrage qui se situe entre beau livre et littérature.



Et dont le livre fait actuellement l'objet d'une exposition au sein de l'Institut du Monde arabe...

Exactement. C'est un livre qui accompagne à la base une exposition qui se tient au niveau de l'IMA jusqu'au 17 juillet 2022 et ici à l'occasion du Sila, on expose une dizaine de photographies à extérieur de notre stand, qui sont les photographies des négociations d'Evian. Dix photos, pour être exact, extraordinaires et magnifiques, qui nous replongent dans les coulisses de la délégation du FLN qui était en charge de négocier l'indépendance de l'Algérie avec les autorités françaises.

Un programme de ventes-dédicaces a été, on l'imagine, tracé bien sûr.

Evidemment, il y a un programme de ventes-dédicaces tous les jours ou presque. À consulter sur les pages facebook, twitter, sur internet en tout cas.