L’Agence algérienne pour le rayonnement culturel (Aarc) en partenariat avec l’Entreprise nationale des arts graphiques (Enag), organisent :

« Rayonnement du livre ».Rencontres littéraires et ventes-dédicaces animées par des auteurs algériens d’expression arabophone et francophone, à la Libraire Media Book (la rue Hoche – près de la station métro khelifa Boukhalfa. Alger), chaque dimanche et mercredi à partir de 14h, durant le mois sacré du Ramadhan.