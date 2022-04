C'est reparti de plus belle! La vie culturelle a repris ses droits à l'Office Riadh El Feth. Après une longue «nuit» d'absence de présentations théâtrales, musicales, de divertissement pour enfants, de films, de conférences culturelles...les amateurs d'art et de spectacles sont plus que ravis d'apprendre que le ministère de la Culture et des Arts ait publié un programme riche et varié, proposant de nombreuses présentations culturelles, de divertissement et de documentaires classiques tout au long du mois de Ramadhan et ce jusqu'au 1er Mai 2022.

En effet, il faut admettre que morose était la capitale lors du «passage» de la redoutable pandémie causée par la Covid-19, ou le coronavirus, qui a annihilé complètement l'ambiance culturelle qui a de tout temps agréablement animé Alger la Blanche, notamment durant les douces soirées de printemps et d'été. Les préparatifs ardus du Ramadhan aidant, avec pour arrière-plan, les difficultés rencontrées par un pouvoir d'achat qui s'érode sans fin, n'ont guère été propices à l'épanouissement culturel et d'évasion dont est friand le citoyen algérois. À tout ceci, il faut ajouter le manque de salles afin d'organiser de pareilles manifestations alors que nombre d'entre-elles sont toujours fermées et ont besoin de travaux de réhabilitation et d'adaptation en direction d'un public assujetti et obnubilé, complètement et entièrement, par le petit écran qui, souvent, ne propose que des «navets» de films ou pièces théâtrales à caractère désuet quelque part, qui ne collent plus à l'actualité, toujours en mouvement. Le programme du ministère de la Culture et des Arts comporte pas moins de 28 propositions parmi lesquelles on relève une «exposition artisanale locale» qui s'étalera sur pas moins d'une semaine, de quoi satisfaire les amateurs les plus exigeants. Il est également utile de signaler qu'une conférence sur le savant Ibn Badis est prévue, tout comme l'est une soirée musicale de jazz dans le cadre de la «Journée mondiale du jazz». Les plus jeunes Algérois et les moins jeunes auront droit, pour leur part, à deux présentations de divertissements avec les clowns Bounab et Adjib qui seront de la partie tous deux au «Petit théâtre».