Le réalisateur Amar Sifodil a effectué le 27 octobre dernier, à Sidi Fredj, le premier tour de manivelle d'un feuilleton qu'il compte réaliser pour le compte de la télévision algérienne. Le projet s'intitule «Indama tajrahouna el ayem». Un texte écrit par la scénariste Houria Khedir. «Ce tour de manivelle a été un moment formidable pour moi car une grande partie du casting et l'ensemble des techniciens étaient présents ce jour-là.», nous a-t-il confié. Et de souligner à propos de cette première expérience télévisuelle, lui qui vient du monde du cinéma.. «Cela s'est passé très naturellement, depuis des années que je voulais entamer cette expérience télévisuelle, c'est juste que l'occasion ne se soit jamais présentée. Chaque projet est une expérience particulière pour un réalisateur.»A notre question de savoir si ce sont les difficultés de trouver des financements dans le domaine du 7eme art qui l'ont poussé à se tourner vers la télévision, Amar Sifodil estimera que «ce n'est pas une question de difficulté de financement, mais plutôt une question d'entamer de nouvelles expériences enrichissantes sur le plan professionnel, mais aussi sur le plan humain.»

Un drame sur notre société contemporaine

Et de renchérir: «Chaque projet, film, documentaire ou série apporte son lot de problèmes, mais aussi son lot de bonheur et de joie. Le plus important est de savoir ce qu'on veut et comment le faire. L'approche artistique et technique est quasiment la même.» À propos du feuilleton qui sera projeté courant le mois de Ramadhan sur nos petits écrans, Amar Sifodil nous indique que «Indama tajrahouna el ayem» se veut «un drame social qui s'intéresse à notre société contemporaine. À travers plusieurs familles et plusieurs personnages aux destins qui se croisent et qui se déchirent. Le feuilleton aborde plusieurs sujets. Problèmes sociaux. L'amour, l'amitié, la trahison même la violence.»S'agissant du choix des comédiens, le réalisateur dira que cela s'est fait d' «une manière très naturelle car plusieurs des comédiens ont déjà tourné dans mes films, mais surtout de manière pragmatique. Je voulais avant tout les meilleurs comédiens pour chaque rôle. Les personnages sont très riches et particuliers alors le choix était un peu compliqué à faire.».

Le cinéma toujours présent

Et de révéler le casting qui se composera de plusieurs comédiens, notamment d'Aziz Boukrouni, Abdelkrim Beriber, Nesrine Serghini, Nassima Chems, Ahmed Medah, Assma Mehdjan, Zakaria Ben Mohamed, Necerdine Djoudi Amel Menighed, Fizia Tighourti et d'autres comédiens. L'image du feuilleton sera assurée par le DOP: Hamid Aktouf. Enfin, à la question de savoir si Amar Sifodil est un grand consommateur de feuilletons télé durant le Ramadhan, ce dernier franc et direct nous avouera: «Je ne suis pas un grand consommateur de série pendant le mois de Ramadhan, je regarde en général un seul programme, pour voir un peu le travail de mes amis comédiens, mais aussi pour voir un peu les avancées techniques et artistiques».Rappelons que Amar Sifodil a à son actif un diplôme en architecture et en design. Mais il choisira le cinéma comme passion ultime. Après la réalisation de plusieurs courts-métrages, il réalise finalement son premier long métrage: «Jours de cendre» avec lequel il participe en 2013 au festival international du film arabe d'Oran. Son film «El Achiq» participe en 2017 aux Journées culturelles franco-algériennes à Toulouse. Son dernier film «Le sang des loups» réalisé en 2019 participe à plusieurs festivals dont le festival Africlap de Toulouse et le festival du film arabe de Meknès où le film obtient le Prix du meilleur comédien pour l'acteur Youcef Sehaïri. Ce long métrage sera projeté en avant-première ce jeudi, 04 novembre à la salle Ibn Zeydoun.