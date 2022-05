Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a visité, vendredi, le Musée national «Capodimonte» de Naples dans le cadre du 3e et dernier jour de la visite d'État qu'il a effectuée en Italie, à l'invitation de son homologue italien, Sergio Mattarella.

Le président Tebboune a visité le Musée national en compagnie du président Mattarella, du maire de Naples et du directeur du musée.

Le Musée national de Naples, situé à l'intérieur du Palais Capodimonte, est l'un des musées les plus célèbres au monde. Il a été inauguré officiellement en 1957, bien que ses galeries contenaient des oeuvres artistiques depuis début 1758.

Ce prestigieux musée, qui contient des expositions d'art antique, d'art contemporain et une salle consacrée à l'histoire, offre également aux visiteurs plusieurs toiles de grands noms de la peinture italienne et internationale.

La galerie napolitaine du musée abrite des oeuvres de l'église de la ville, transférées au musée pour les sauvegarder.

Le chef de l'Etat était arrivé en train à la Gare centrale de Naples (Sud du pays), avant de se rendre, par la suite, à la Résidence présidentielle italienne Villa Rosebery où il a été reçu par son homologue italien qui a effectué avec lui le voyage depuis Rome.

Au balcon de la villa Rosebery, avec vue sur le front de mer où est accosté le prestigieux navire Amerigo-Vespucci, le chef de l'État a assisté à une salve de 21 coups de canon tirée en son honneur.

Un déjeuner a été offert par le président Mattarella à la villa Rosebery en l'honneur du président de la République et de la délégation l'accompagnant. Sur son trajet vers la villa Rosebery, le cortège présidentiel a été salué par les Napolitains.