L'étude relative à l'élaboration du plan permanent de préservation et de remise en état du secteur conservé de l'ancien ksar de Laghouat sera bientôt finalisée, a-t-on appris samedi dernier auprès du conservateur du patrimoine culturel à l'Agence nationale des secteurs sauvegardés. Dans une déclaration à l'APS, Irmouli Billel a indiqué que l'étude relative à l'élaboration du plan permanent de préservation et de remise en état du secteur sauvegardé de l'ancien ksar de Laghouat est en sa troisième et dernière phase, précisant que cette étude sera basée sur un diagnostic de la situation, les mesures urgentes à prendre et l'analyse historique, et ce en vue de préserver sa valeur historique. L'approbation du plan permanent de préservation et de remise en état du secteur sauvegardé de l'ancien ksar de Laghouat aura lieu après étude du dossier au niveau du ministère de la Culture de sa conformité aux exigences légales et procédures administratives en vigueur conformément aux dispositions de la loi sur le patrimoine et des décrets exécutifs y afférents. Ce plan qui constitue un outil de gestion et de protection du patrimoine culturel bâti et urbain vise à «préserver les valeurs historiques, culturelles et architecturales de l'ingénierie, mais également remplacer le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme», a-t-il expliqué. Il définit également les conditions architecturales sur la base desquelles le cadre immobilier et urbain sera préservé. Le plan prévoit en outre des mesures spéciales de sauvegarde, notamment celles liées aux biens immobiliers culturels inscrits sur l'inventaire supplémentaire, en attente de classement ou existant dans le secteur sauvegardé. Depuis 2012, quatre plans ont été approuvés pour protéger les secteurs sauvegardés. Le premier était le plan permanent de préservation du secteur sauvegardé de la casbah d'Alger puis des programmes pour la vieille ville de Constantine, la casbah de Dellys et récemment la vieille ville de Nedroma (Tlemcen).