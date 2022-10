Théologien, philosophe et pédagogue, né le 28 mars 1592 en Moravie (République tchèque) et mort le 15 novembre 1670 à Amsterdam (Pays-Bas), Comenius, ce grand homme du XVIIème siècle a été un des pédagogues les plus célèbres de l'Histoire, membre de l'union des Frères tchèques, il s'occupa toute sa vie de perfectionner les méthodes d'instruction. On attribue à Comenius la naissance de la pédagogie moderne, reconnue comme science à part entière. Il est considéré comme le père de l'éducation moderne. Assez méconnu dans le monde, la littérature contemporaine tente aujourd'hui de restituer son oeuvre et son aura dans un roman, intitulé «Un regard bleu». Il s'agit de l'ecrivian Lenka Hornakova-Civade dont le roman est candidat au Prix du livre européen 2022. Il est en lice parmi trois autres livres. À cette occasion et pour exprimer son soutien à ce célèbre pédagogue, une exposition se tient, actuellement, au niveau de la galerie Mohamed Racim d'Alger. Elle est organisée sur initiative, respectivement des deux ambassades des Pays-Bas et de Tchéquie, pour l'histoire commune partagée dans le parcours de cet homme. Le livre «Un regard bleu», a comme ancrage, Amsterdam, 1656.

Une rencontre fictive entre deux grands hommes

L'auteur imagine la rencontre entre deux grands hommes, dont l'un aurait effectivement rencontré l'autre, puisque dans un de ces tableaux intitulé «Le vieillard», il est sans doute question de Coménius. Il s'agit ainsi, d'une rencontre fictive de l'écrivain et philosophe tchèque Comenius et du peintre flamand Rembrandt. Alors que ce dernier voit ses créanciers à sa porte, il croise dans la foule le regard bleu d'un inconnu qui immédiatement capte son attention. Cet homme, Comenius, est un philosophe et pédagogue tchèque qui a été contraint par la guerre de quitter son pays. Cette première rencontre signe le début d'une amitié insolite et de plusieurs face-à-face passionnés, intimes et inattendus. Sur fond de siècle flamboyant, nous sommes conviés à les écouter tantôt débattant des questions de leur temps, tantôt confiant leurs doutes d'homme et de père. Mais dans l'atelier, ce regard bleu qu'il faudrait parvenir à rendre sur la toile demeure insaisissable. Au fil des séances, le portrait que Rembrandt peint auquel Comenius sert de modèle devient alors l'enjeu de ces riches heures entre deux génies. Le peintre signera-t-il ce tableau? Lui donnera-t-il un titre? Rembrandt et Comenius se livrent ici un combat singulier dont l'issue est à la fois inévitable et surprenante.

Une exposition pédagogique

C'est ce que raconte le résumé de ce palpitant roman. Ainsi, pour mieux faire connaissance avec Comenius, plusieurs panneaux informatifs sont accrochés au niveau de la galerie Mohamed Racim, nous permettant de mieux faire connaissance avec les différents pans de sa vie, notamment ses ouvres pédagogiques les plus connues, Comenius dans son pays et en Europe, mais aussi de découvrir les différentes oeuvres artistiques qui existent dans le monde à l'effigie de Comenius. Des articles aussi, parus, notamment dans le journal Le Monde et ailleurs à propos du fameux livre et le rapport entre ces deux hommes, agrémentent cette exposition qui se veut avant tout didactique et instructive Elle est aussi appuyée de différentes images iconographiques comme autant de clés révélatrices de cette époque. À noter que cette exposition est visible jusqu'au 24 octobre 2022 à la galerie Mohamed Racim. Il est bon, à savoir, qu'un mini concert d'opéra a été donné durant le vernissage du 17 octobre au niveau de la galerie, histoire de donner un avant-gout au public de ce qu'il l'attend ce 19 octobre au niveau de l'opéra d'Alger et ce, à l'occasion de la tenue du festival international de la musique symphonique d'Alger.