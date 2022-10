Une exposition mettant en avant la diversité du patrimoine vestimentaire représentatif de différentes régions du pays, s'est ouverte jeudi à Alger. Accueillie au Centre des arts «Palais des Raïs» (Bastion 23), l'exposition regroupe une sélection d'habits traditionnels féminins au goût raffiné d'Alger, de Tlemcen, de Kabylie et des Aurès, entre autres. Finement brodés et élégants, le karakou, costume citadin porté à Alger, la Chedda de Tlemcen, habit nuptial porté dans l'Ouest et inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'humanité, les robes kabyle, naïlie et chaouie ou encore «blouza wahrania» (robe oranaise), autre costume nuptial féminin, comptent parmi les habits qui ornent cette exposition. Confectionnées par des couturières du Centre d'apprentissage et de couture de la wilaya d'Alger (Cacva), un établissement public qui dispose de 10 centres répartis dans la capitale, ces habits sont porteurs d'éléments de valeur culturelle et identitaire. Des ateliers mettant en valeur la couture artisanale et l'art de la broderie sont également organisés à l'occasion de cet évènement dédié à la valorisation du patrimoine algérien, notamment vestimentaire. Le visiteur est invité également à apprécier le génie des artisans à travers une collection d'objets d'artisanat comme la céramique, la gravure et la sculpture sur bois, en plus de l'art culinaire, représenté à travers le gâteau traditionnel. Des reproductions de monuments et sites architecturaux comme le Palais du dey (Alger) sont proposées par des sculpteurs et plasticiens qui participent à cette exposition. Organisée par le Centre des arts-Palais des Rais dans le cadre d'un programme coïncidant avec la tenue à Alger du 31e Sommet arabe les 1er et 2 novembre, l'exposition est visible jusqu'au 5 novembre prochain.