L'Office national de la culture et de l'Information vous convie à la nouvelle édition de Layali Ramadhan: un programme artistique national qui se tient chaque soir à 22h dans les espaces gérés par l'Office. Au programme: les soirées du Smaà El Soufi, Kaàdat du genre chaàbi, des récitals de la musique traditionnelle (du genre andalou, malouf, hawzi et Kabyle), des concerts de musique gnaoui et diwan, des one-man show et des pièces théâtrales, des spectacles pour enfants, des expositions d'arts plastiques et d'artisanat, des projections de films Algériens ainsi que de blockbusters internationaux

-Complexe culturel Abdelouahab Salim Chenoua-Tipaza

Jeudi 29 avril 2021:

AssociationEl Slimaniya et l'Association El Manara proposent de la musique andalouse

Rachid Zohali/ un récital de poésie melhoun à l'occasion du mois du patrimoine

Vendredi 30 avril 2021:

soirée chaàbie avec Mohamed Sghir, Fayza Ghamati et Walid Madjadji

Samedi 1er Mai 2021:

L'association Rachidiya et l'association El Gharnatiya proposent de la musique andalouse

Abdelkader Bouchelaghem/ un récital de poésie amazighe à l'occasion du Mois du patrimoine.

-Salle de spectacle les Issers-Boumerdès:

Mercredi 28 avril 2021:

Soirée chaàbie avec l'artiste Zararib en coordination avec la direction de la culture et des arts de la wilaya de Boumerdès.

Jeudi 29 avril 2021:

soirée avec Latifa Ben Akouche et Ouissi Zeyan

Vendredi 30 avril 2021:

Soirée chaàbie avec Ahmed Chargui et Aziz Kadache

Samedi 1er Mai 2021:

Soirée assimi avec Zayneb Aouided et Kamel Ouamar

-Salle Ahmed Bey-Constantine

Mercredi 28 avril 2021:

Malek Fkiret

Ahmed Ben Khalaf

Jeudi 29 avril 2021:

Nesrine Belhadj

Saber Ayachi

Vendredi 30 avril 2021

Ahmed Aouabdiya

Djamil Bey

Samedi 1er Mai 2021

Morad Saouli

Fayza Bibache

-Salle 8 Mai 1945 - Kheratta-Béjaïa

Jeudi 29 avril 2021:

Soirée avec Boudjamaâ Akraou et Majdoub Saïd

Vendredi 30 avril 2021:

Monologue avec Nesrine Belhadj.