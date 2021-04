L'Office national de la culture et de l'information vous convie à la nouvelle édition de Layali Ramadhan: un programme artistique national qui aura lieu à partir du 21 avril à 22h dans les espaces gérés par l'Office. au programme: Les soirée de chaâbi du Smaà ElSoufi, Kaâdat de chaâbi, des récitals de la musique traditionnelle (andalou, malouf, hawzi et kabyle), des concerts de musique gnaouie et diwan, des one-man show et des pièces théâtrales, des spectacles pour enfants, des expositions d'arts plastiques et d'artisanat, des projections de films algériens et de blockbusters internationaux.

Complexe culturel Abdelouahab Salim Chenoua-Tipaza

Jeudi 22 avril 2021:

L'association El Bachatarziya/ musique andalouse

Mohamed Chamarikh/ poème à l'occasion du Mois du patrimoine

Vendredi 23 avril 2021:

Soirée de chaâbi avec:

Cheikh El Mehdi

Islem Chabni

Djamel Boutaleb

Samedi 24 avril 2021

Troupe Ithren Ichenouin/ madih

Troupe Salim Djaouhara/ madih

abdelkader Adala/ un récital de poésie amazigh à l'occasion du Mois du patrimoine.

Salle des spectacles les issers-Boumerdès:

Mercredi 21 avril 2021:

Soirée de chaâbi avec:

Mohamed Raoui

Ahcen Ait Zaim

Jeudi 22 avril 2021:

Soirée de bedoui avec:

Troupe de l'artiste Athmani en coordination avec la direction de la culture et des arts de la wilaya de Boumerdès.

Vendredi 23 avril 2021:

Pièce théâtrale intitulée «Halda Wala KTAR» avec Djamel zirek.

Samedi 24 avril 2021:

Soirée kabyle avec:

Didine Karoum

Oussama Malki

Salle Ahmed Bey-Constantine

Mercredi 21 avril 2021:

Abbas Reghi

Dar El Bahri

Jeudi 22 avril 2021:

Zineddine Bouchaâla

Abdelhakim Bouaziz

Vendredi 23 avril 2021

Adlan Fargani

Djamil Bey

Samedi 24 avril 2021

Salim Ferguani

Foufi El kasantini

Salle 8 Mai 1945 - Kharatta-Béjaïa

Jeudi 22 avril 2021:

Soirée avec:

Azifes

Salim ben Nabi

Vendredi 23 avril 2021:

Spectacle humour:

Monologue avec Fodil Assoul.