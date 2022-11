La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a annoncé, samedi à Mascara, la prochaine inscription d'une opération de restauration de l'ancien mur de clôture de la Zemala Emir Abdelkader, dans la commune de Sidi Kada (Mascara). Animant un point de presse, en marge de sa visite de ce site dans le cadre de la commémoration du 190eme anniversaire de la première allégeance au fondateur de l'État algérien moderne, la ministre a souligné que l'inscription de cette opération de restauration de l'ancien mur de la zmala de l'Émir Abdelkader (capitale itinérante) sera bientôt prise en charge. Dans ce cadre, une commission spécialisée relevant du ministère sera dépêchée sur les lieux pour effectuer une inspection minutieuse du site. Cette démarche sera suivie d'un rapport élaboré en vue de l'inscription des travaux pour lesquels un budget sera octroyé. La Zemala de lÉmir Abdelkader a été édifiée en 1841, après l'occupation de la ville de Mascara par l'armée coloniale française. Le site comprend un vieux mur et 80 oliviers plantés à l'époque du fondateur de l'État algérien moderne ainsi qu'une bibliothèque, a-t-on expliqué à la direction locale de la culture et des arts. Par ailleurs, Soraya Mouloudji a révélé, lors de sa visite au même monument historique, que les fonds de la bibliothèque située dans l'enceinte du site de la Zemala, seront renforcés prochainement par des ouvrages qui seront mis à la disposition des scolarisés et des chercheurs. Enfin, la ministre a visité la zaouïa de «Sidi Mahieddine», située dans la commune d'El Guetna, localité natale de l'Émir Abdelkader où elle a assisté à une lecture collective du Saint Coran par les «taleb» de la zaouïa. Elle a également reçu des explications sur les activités religieuses qui se déroulent au niveau de cet édifice religieux, notamment l'enseignement coranique et des hadiths. Elle s'est rendue également au site de l'arbre «Dardara», à Ghriss, sous lequel a été faite la première allégeance de l'Emir Abdelkader, ainsi que le siège de son commandement et la mosquée de l'allégeance, à Mascara.