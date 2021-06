La médiathèque de l'Institut français d'Alger met en lumière le travail de ses jeunes artistes adhérents et leur propose un espace d'exposition et d'ateliers durant tout le mois de juin et se prolonge jusqu'au mois de juillet pour faire connaître leur talent. S'agissant des expositions, la médiathèque de l'Institut français d'Alger a mis en place depuis 2018 le Médiath'Art, une belle parenthèse artistique qui se veut une bulle d'expression libre au profit d'artistes professionnels ou amateurs souhaitant partager leurs créations avec les adhérents de la médiathèque.

À l'occasion de l'événement «Le mois de l'artiste» la médiathèque accueille deux artistes peintres. D'abord, Ségolène Gosset, celle-ci est graphiste de formation. Elle a suivi des études d'arts graphiques, Graphisme, illustration, photographie et peinture et se spécialise dans la communication d'entreprise.

L'artiste propose une exposition de tableaux de peinture intitulée: «Regards sur l'Algérie.

3 ans de nous»Du dimanche 6 au mardi 22 juin, les escaliers de la médiathèque accueillent le travail de Meriem Aoues Mohli. Infirmière de formation, elle a suivi des études paramédicales à Alger. Elle a commencé à peindre dés l'âge de 15 ans. L'artiste propose une exposition de tableaux de peinture intitulée:

«L'Art de l'abstrait au figuratif» et ce, du dimanche 11 au samedi 31 juillet (escaliers de la médiathèque).

Le programme du «mois de l'artiste» comprend également des ateliers. Cela consiste à peindre une fresque avec l'artiste Segolene Gosset. En effet, l'artiste Ségolène Gosset propose une découverte de l'Algérie, ses personnages et ses monuments à travers une grande fresque (coloriage XXL) qui sera installée sur un mur au niveau du jardin de l'IFA, suivie du jeu des sept familles. Aussi, un atelier sera dédié aux enfants âgés de 5 ans et plus. Il se tiendra ce mardi 8 juin à partir de 14h00 au niveau du jardin de l'IFA Sur réservation à partir de la page Facebook de la médiathèque (20 maximum).

L'artiste Ségolène Gosset propose un atelier de 2 jours pour apprendre à peindre. L'artiste vous donnera les techniques de base et vous aidera à réaliser une belle oeuvre avec de la peinture à l'acrylique. Cet atelier s'adresse, par contre, aux adultes (à partir de 17 ans). Cela aura lieu le dimanche 13 et lundi 14 juin à partir de 10h00 (espace France contemporaine) Sur réservation à partir de la page Facebook de la médiathèque (6 personnes maximum). Pour sa part, l'artiste Mathilde Gizon propose une découverte de l'Algérie à travers les illustrations de son livre «le petit bernouse blanc» où les enfants vont peindre à leur manière le personnage principal «Amira». Cet atelier s'adresse aux enfants âgés de 4 à 10 ans. Cela aura lieu le mardi 8 juin à partir de 14h00 au niveau de la médiathèque et ce, après réservation à partir de la page Facebook de la médiathèque (8 personnes maximum). Aussi, une vente dédicace du livre «le petit bernouse blanc» sera programmée à 13h00 au niveau de la médiathèque de l'IFA.

À noter également que l'artiste Meriem Aoues Mohli vous donnera les techniques de base et vous aidera à réaliser une belle oeuvre avec de la peinture à l'acrylique et ce, dans le cadre d'un atelier qui s'adresse aux adultes (à partir de 17 ans). Cela se tiendra le mardi 6 juillet à partir de 9h00 (espace France contemporaine) Sur réservation à partir de la page Facebook de la médiathèque (6 personnes maximum).