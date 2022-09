Le ministère de la Culture et des Arts prend part à la 21e édition du Salon international du tourisme et des voyages (Sitev 2022), qui s'est ouvert ce jeudi, 29 septembre et s'étalera jusqu' au 2 octobre, au Palais des expositions à Alger, a indiqué le ministère dans un communiqué. La participation du secteur de la culture et des arts vient consacrer «son rôle prépondérant dans la promotion de la culture et du patrimoine» en tant qu'acteur essentiel dans «la réalisation du développement durable», «dans le cadre de la concrétisation de l'action participative multisectorielle et l'appui aux efforts du secteur du tourisme et de l'artisanat pour la mise en oeuvre intégrée du programme d'action du gouvernement», lit-on dans le communiqué. Les visiteurs du stand du ministère de la Culture et des Arts découvriront la richesse et la diversité de la culture algérienne, à travers les sites culturels exploitables dans le domaine touristique, ainsi que les destinations culturelles touristiques phares, comme les sites du patrimoine culturel mondial, à l'instar du parc culturel du Tassili N'Ajjer (Illizi), en sus de sites archéologiques classés patrimoine national. Plusieurs projets de start-up seront, en outre, présentés dans le domaine de la promotion et de la valorisation économique des biens culturels. A cette occasion, les principales publications des établissements sous tutelle chargés de la conservation et de la valorisation du patrimoine culturel, seront exposés, en sus de la mise en place d'un riche programme en parallèle aux activités prévues, incluant des conférences, des communications et des ateliers animés par des spécialistes du patrimoine culturel.