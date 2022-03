L'Expression: Vous venez d'être élue Miss Sahel 2022, quel est votre sentiment?

Liza Ait Chikh: Le titre de Miss que j'ai obtenu est un sentiment gravé à jamais dans mon coeur comme chaque personne qui relève le défi dans n'importe quel concours. J'ai eu l'idée de participer à ce genre de concours toute jeune. J'ai toujours estimé que j'avais des capacités d'emporter un titre un jour au l'autre. J'adorais me prendre en photo toute seule. Sur les comptes facebook et Instragram, j'ai senti que mes photos plaisaient beaucoup au public.

Comment ont réagi vos parents à votre participation?

Notre société est dure et lorsque la beauté s'apprécie en public, la situation se complique. Nous sommes dans une société où chacun a sa façon de voir cette activité, pourtant reconnue mondialement. Le concours de la «Miss Sahel», qui est organisé dans sa deuxième édition, m'a permis d'émerger avec les encouragements de ma mère, mes oncles et mes soeurs. J'ai été élue devant mes concurrentes et pour la première fois dans l'histoire des concours de beauté auxquels j'avais déjà pris part timidement

Après cette élection, quels sont vos projets d'avenir?

En premier lieu, finir mes études. Au plan professionnel, j'aimerai bien continuer dans ce domaine, aider avec des actions humanitaires. Cette distinction m'ouvre les portes à d'autres actions à l'avenir.

À travers votre journal, j'invite tous les jeunes talents à s'investir dans ce créneau. Je tiens à remercier les organisateurs, à leur tête Melle Hassina Banali, la présidente de l'Association Sahel événement touristique d'Aokas et les membres du jury, plus particulièrement Mme Marzouk. J'ai gagné un voyage offert par l'agence de voyages «JIL voyages». J'ai également gagné une réputation qui m'ouvre d'autres horizons.

Je vais profiter pour me reposer en attendant d'autres événements. Je voudrai, si vous me permettez, d' insister pour encourager chaque fille qui aime ce domaine depuis son jeune âge, mais qui a peur, d'avoir confiance en soi et aller jusqu'au bout pour atteindre l'objectif. Je lance un appel aux autorités pour reconnaître le mannequinat en Algérie.