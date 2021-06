Alors que la crise, causée par la Covid-19, sévit depuis plusieurs mois, décourage, sape le moral et alourdit la vie de beaucoup d'entre nous, le Fifog 2021 se veut optimiste et décide de célébrer l'espoir à travers un chapelet de films, qui vient rappeler que la vie finit toujours par reprendre le dessus. Il se fait sienne la citation de Nelson Mandela: «Souviens-toi que l'espoir est une arme formidable même quand tout le reste est perdu.» Ainsi la 16e édition du Festival international du film oriental de Genève (Fifog) se tiendra du 21 au 27 juin 2021 à Genève et communes. Quelque 50 films, en provenance d'une vingtaine de pays d'Orient et d'Occident, seront projetés. Le fifog, c'est plus de 7 lieux de projection, de nombreux débats et expositions en ligne. Au programme également, deux compétitions, longs et courts-métrages, pour un Fifog d'or et un Fifog d'argent. Aussi, il est prévu un Fifog d'or du Prix du public qui se tiendra en ligne. Enfin, dans le registre suisse et scolaire, plusieurs films sont en lice pour le meilleur court-métrage. Présidée honorifiquement par l'écrivaine, journaliste et féministe libanaise, Joumana Haddad, l'édition 2021 qui se tient dans un contexte de mesures sanitaires strictes, imposées par la Covid-19, célèbre l'espoir sous toutes ses formes. Outre cela, pour contrebalancer la triste actualité, le festival propose un focus, «Le Cham (Le Levant) dans tous ses états», à travers lequel il donne la parole aux cinéastes des pays du Levant, avec une attention particulière au Liban. Ainsi, les organisateurs continuent à susciter des débats, notamment à l'issue des projections des films évoquant les problèmes de la jeunesse, des droits humains, des communautés LGBTQI+ et de la condition des femmes en Orient, etc. Enfin, six artistes issus de six pays, et développant des styles différents, exposeront leur travail sur le site du festival www.fifog.com. Des oeu-vres qui rappellent que malgré la crise, la créativité artistique est toujours débordante. Des notes de finesse dans un monde en crise!