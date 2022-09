Salim Brahimi et Jaoudet Guassouma, respectivement commissaire et directeur artistique du Fibda ont animé mardi matin un point de presse à la salle Frantz Fanon afin de dérouler le programme de la 14 eme édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger (Fibda), prévu du 04 au 08 octobre et dont le Japon est le pays invité d'honneur.

Une dizaine de pays prendront part à cet événement de la rentrée culturelle, avec le Mexique comme pays nouveau. Des conférences, expo, ventes-dédicaces, concerts, cosplay, films d'animation, des ateliers pédagogiques mais aussi des concours et des espaces de gaming, figurent au programme de cette édition, en plus de la formation, autrement «l'aspect pédagogique» sur lequel ont insisté les organisateurs, en dehors du programme traditionnel qui se veut déjà «intense en activité et très riche même», comme le fera remarquer le commissaire du Fibda, «un important festival dédié au neuvième art, le plus important dans le monde arabe et au continent africain» a- t-il ajouté. À propos de la formation, la collaboration avec l'école des baux-arts d'Alger se poursuivra donc, après la signature d'accord établi avec le Fibda l'année dernière. Ainsi, une partie des ateliers pédagogiques auront lieu au niveau de l'Esba.

Un programme très éclectique

Placée sous le signe «Dessinons notre patrimoine», l'édition 2022 sera marquée par diverses activités en lien avec le soixantenaire de l'indépendance à travers un programme pédagogique et ludique à l'esplanade de Riadh El-Feth.

En plus du Japon, pays à l'honneur avec des auteurs de manga, il y a lieu de mentionner aussi l'Italie, la France, le Congo, l'Egypte, le Liban et, pour la première fois, le Mexique, qui participeront à ce festival.

Le public aura l'occasion de faire connaissance avec la BD algérienne, mais aussi étrangère, et ce, pour les grands comme les petits et ce, que ce soit à travers des expositions ou des ateliers encadrés par des professionnels. À l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance et de la jeunesse, une conférence sur la bande dessinée intitulée «Moyen de lutte pour l'affirmation de l'identité nationale» sera animée par l'écrivain et poète Lazhari Labter, alors que l'illustrateur et auteur de BD Benyoucef Abbas Kebir, lui, animera une rencontre intitulée «Petit Omar, l'enfant de la Casbah». L'écrivain français Frédéric Ciriez présentera son ouvrage illustré «Frantz Fanon», qui revient sur cet écrivain, psychiatre et militant anticolonialiste qui a marqué l'histoire de l'Algérie et sa rencontre à Rome (Italie) avec le penseur Jean-Paul Sartre.

La BD italienne sera retracée à travers une rencontre animée par le dessinateur Virginio Vona qui n'est plus à sa première participation au Fibda et qui présentera également une peinture réalisée en live.

Parmi les expositions que le public est convié à visiter, on citera notamment celle de l'ouvrage (édition Dalimen) qui établit un pont entre la BD et le sport, album de BD, conçu, faut-il le noter,dans le cadre des Jeux méditerranéens d'Oran 2022. D'autres expositions seront discernables telles «Ali la Pointe» de Benyoucef Abbas Kebir, «Passerelles entre la BD algérienne et le manga japonais», «BN.J. Ngule» de la R.D Congo, «Speak up cartoons», sur initiative de l'Union européenne, et celle de David Espinoza Alvarez du Mexique.

À noter que Le pays invité d'honneur a programmé une conférence sur le Musée international du manga de Kyoto ainsi qu'une rencontre sur «le manga algérien vu du Japon» animée par l'universitaire japonaise Aoyagi Etsuko. Un hommage sera rendu au journaliste, qui est ici reconnu comme bédéiste, l'Algérien Slimane Zeghidour, un des illustrateurs ayant fait partie de l'équipe du célèbre magazine «M'quidech», et ce, à travers une exposition qui sera dédiée à ses oeuvres. Dans cette optique, une conférence reviendra sur la génération «M'quidech» en présence des illustres dessinateurs tels Mahfoud Aider et Ali Haroun qui ne sont plus à présenter.

Parallèlement aux expositions, des ateliers d'initiation à la BD et l'écriture de scénario seront au programme de cette édition qui a prévu également des animations destinées aux enfants et aux jeunes.

Le programme pédagogique comprend aussi des ateliers sur la BD en langue amazighe et le manga japonais.

Le programme comprendra aussi des projections de films d'animation. On note le film «Genius beyond, Time of Eve» de la fondation japonaise.

Apprendre en s'amusant

La BD sera célébrée aussi en musique, notamment via un concert de musique japonaise (Shamisen/Shakuhachi: Sawada Harugin/ Katsura creaSion), du flamenco avec le groupe Bladi, ainsi qu'un concert de métal du groupe Jugulator qui célébrera la bande dessinée à travers ses riffs de guitare planants.

La France sera en outre présente via une rencontre avec Nicolas Debon autour de la BD Marathon, une conférence qu'animera Frédéric Ciriez autour de sa BD Frantz Faon, mais aussi avec la venue d'une célèbre jeune, Championne du monde du Cosplay, qui animera un atelier sur la confection du costume dans le domaine du Cosplay. Pour les enfants entre 6 et 10 ans et à l'occasion du festival de la bande dessinée à Alger, un atelier de BD jeune public baptisé «Max et Lili cherchent leur métier» se tiendra le mardi 04 octobre de 15h00 à 16h30. Dans le cadre du Fibda et du mois du film d'animation sera projeté le film «Samsam», et ce en présence de Serge Bloch, illustrateur de la BD et créateur de ce personnage. Pour assister au Fibda au niveau de l'esplanade de Riadh El Feth, Enfin, l'accès du public est fixé à 400 DA pour les adultes et à 200 DA pour les enfants, tandis que c'est gratuit pour les étudiants des beaux- arts et les handicapés.