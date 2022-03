Le secrétaire général du Haut Commissariat à l'amazighité (HCA), Si El-Hachemi Assad, a annoncé, mercredi, que le HCA participera au 25e Salon international du livre d'Alger (Sila), prévu du 24 mars au 1er avril, avec 27 nouveaux titres en tamazight. Invité du forum du quotidien Echaâb à Alger, Si el Hachemi Assad a souligné que le HCA participera au 25e Sila avec 27 nouveaux titres parus en 2021 dans plusieurs domaines, notamment la littérature et la traduction, outre des publications sur des travaux scientifiques présentés dans le cadre des séminaires organisés périodiquement par le HCA pour la promotion du livre amazigh. En marge de l'exposition, il est prévu l'organisation de plusieurs activités et conférences culturelles thématiques avec la participation de spécialistes dans la culture et la langue amazighes, outre des séances de ventes-dédicaces au niveau du stand du HCA, et des maisons d'édition publiques et privées ayant contribué à la publication de ces nouveaux titres. Le HCA prévoit également la publication de 18 nouveaux livres dans le but d'enrichir la bibliothèque amazighe. «La stratégie du HCA s'appuie sur la communication ciblée qui met en priorité la dimension académique et l'action sur le terrain tout en insistant sur la dimension nationale, le partenariat et la collaboration avec les institutions gouvernementales et la société civile», a-t-il dit. M. Assad a indiqué que «la situation de l'enseignement de tamazight est très positive», précisant que «l'effectif des enseignants de tamazight est en constante croissance atteignant 32500 enseignants répartis sur les trois paliers entre 2019-2021». Le programme des activités de 2022 portera sur l'organisation de la troisième édition du Prix du président de la République de la langue et de la littérature amazighes, la formation continue au profit des enseignants et journalistes et cadres du mouvement associatif, l'organisation de colloques académiques, l'accompagnement des projets de recherche et de créativité artistique et l'organisation de la deuxième manifestation de «l'Algérie dans le coeur». Le SG du HCA a fait état «d'un projet de création d'un journal public en langue amazighe sous forme numérique dans un premier temps en coordination avec le ministère de la Communication, en tant que tribune médiatique qui défendra l'unité nationale et l'intégrité territoriale à travers un média responsable contribuant au renforcement du front interne et à la préservation de l'image de l'Algérie et de ses réalisations».