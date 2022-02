Le Haut-commissariat à l'amazighité (HCA) plaide pour la révision de la loi d'orientation sur l'Education nationale dans ses articles traitant l'enseignement de tamazight à titre facultatif, a affirme mardi à Igli (Béni Abbès) Si El Hachemi Assad, secrétaire général du HCA. Le premier responsable du HCA a, pour cela, préconisé la mise sur pied d'un groupe de travail, qui doit plancher sur certains des articles de la loi 08/04 du 23 janvier 2008 d'orientation sur l'Éducation nationale, qui stipule que l'enseignement de tamazight est facultatif. C'est suivant le préambule et l'article 4 de la Constitution qui consacre tamazight en tant que langue nationale et officielle, et considérant l'existence de déséquilibres fondamentaux dans la même loi d'orientation scolaire, que le HCA a saisi les autorités et responsables ayant des prérogatives de saisir la Cour constitutionnelle, à savoir les présidents du Conseil de la nation et de l'APN et le Premier ministre. Le HCA a affirmé avoir signalé l'inconstitutionnalité de certains articles de cette loi, en application du paragraphe 2 de l'article 192 de la Constitution, a-t-il précisé à l'APS en marge du lancement officiel de l'enseignement de tamazight dans les établissements scolaires de la wilaya de Béni Abb7es. Le HCA a également remis des exemplaires du mémorandum sur le cadrage politique et méthodologique de l'enseignement et l'apprentissage de tamazight Horizons 2038 (tant en arabe qu'en langues étrangères), dans lequel ont été examinées toutes les données et éléments institutionnels pour une évaluation quantitative et qualitative de l'enseignement de la langue amazighe en Algérie, avec une vision prospective claire tendant à la généralisation progressive de l'enseignement de tamazight à l'horizon 2038, a-t-il expliqué. «Deux groupes totalisant 100 élèves sont inscrits pour l'apprentissage de cette langue au niveau de l'école pour l'année scolaire 2021 2022, grâce à trois enseignants formés dans ce sens», a signalé le directeur local du secteur de l'éducation, Ali Korzi. Cette première expérience sera généralisée à travers les écoles primaires des dairas de Béni-Abbées et Tabelbella, a-t-il aussi fait savoir.