Koum Tara ou l'histoire d'une rencontre du chaâbi et du jazz! Le groupe vient de l'annoncer sur sa page facebook: Koum Tara sera en tournée en Algérie a la rentrée prochaine. Le groupe vient de dévoiler les dates et les villes. Le premier octobre 2022, Koum Tara se produira à Tlemcen, le 02 il sera à Oran, le 04, à Annaba, le 05 à Constantine et le 06 à Alger! Une série de cinq concerts, avec un tout nouveau répertoire à découvrir en live. Koum Tara, nom renvoyant au célèbre chant éponyme du patrimoine musical andalou, est une rencontre de plusieurs univers musicaux, autour d'un même projet arrangé et composé par Karim Maurice. Les musiques traditionnelles chaâbies, le quatuor à cordes classique et le jazz, des thèmes qui ont été travaillés, déformés, ré-harmonisés, restructurés, pour créer un spectacle original métissant et croisant les cultures. Chaque musicien apporte son identité et son savoir-faire spécifique au sein d'une même oeuvre. Après un premier album très remarqué par la presse internationale et de nombreux concerts en France et à l'étranger, Koum Tara s'est lancé en 2021 dans une toute nouvelle création, mêlant répertoire traditionnel réinventé et compositions originales. Beaucoup d'Algériens connaissent ce groupe. Aussi, les fans attendent avec impatience ce groupe qui sait allier le genre chaâbi à la modernité avec subtilité et grâce. Il est bon à savoir qu'en octobre/novembre, le 2e album du groupe devrait sortir sur toutes les plates-formes. Le groupe vient d'annuler toutefois sa tournée qui devait se tenir en novembre au Canada.