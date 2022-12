En effet, depuis des années, ces derniers attendent que Farid Ferragui remonte sur scène, mais une multitude de raisons ont fait que ce rendez-vous tant attendu a été à maintes reprises reporté sine die. Mais Farid Ferragui, n'a jamais cessé de penser à ses fans en partageant avec eux d'inoubliables moments de convivialité diffusés sur Internet en attendant que les conditions soient réunies pour une véritable rencontre comme au bon vieux temps. Voire mieux, ou du moins de manière très différente. Car pour ces nouvelles retrouvailles, le poète sentimental de Taka(Tizi Ghennif), réserve une grandiose surprise et non des moindres à ses spectateurs qui se bousculeront aux guichets le jour J. En effet, Farid Ferragui, pour la première fois depuis le début de sa très longue carrière de quarante ans, sera accompagné d'un orchestre professionnel. Farid Ferragui a fini par «céder» à la demande pressante et persistante d'une bonne partie de ses admirateurs qui lui ont toujours demandé d'introduire de nouveaux instruments à son modeste orchestre habituellement et uniquement composé de luth et de percussion.

Du nouveau chez l'artiste

Ce style sobre, mais d'une beauté et d'une profondeur inouïes, a conquis le coeur de milliers de mélomanes qui n'ont pas cessé de suivre le parcours de Farid Ferragui depuis l'édition de sa toute première cassette au début des années 80. Farid Ferragui était encore un illustre inconnu. Seuls les gens de sa région et ceux qui ont étudié avec lui, notamment à l'ITE de Tizi Ouzou connaissaient sa voix magnifique bien que mélancolique. Mais, dès que ce premier album intitulé «A yul i gebghan tullas» est sorti, Farid Ferragui est devenu une star en un clin d'oeil. Les chansons que comportait cette cassette ont envoûté le public qui découvrait non seulement un nouvel artiste, mais aussi un nouveau style inédit dans les annales de la chanson kabyle? Un genre inspiré tout droit de l'un des monuments de la chanson orientale, à savoir Farid El Atrache dont Farid Ferragui était un fan invétéré. D'ailleurs, son prénom d'artiste, qui n'est pas le sien, est directement calqué sur celui du pilier égyptien. Mais Farid Ferragui a également séduit ses fans grâce à sa poésie, tout droit sortie de ses tripes. Les mots, les vers, les métaphores et les images poétiques qu'on retrouve dans les textes de Farid Feerragui, depuis le début de son parcours, sont extrêmement esthétiques et reflètent avec une sincérité et un réalisme édifiant ce que vivent les jeunes amoureux à une époque où l'amour était encore un thème tabou et un sentiment interdit. Dans des dizaines de titres, Farid Ferragui a chanté l'amour toujours d'une manière différente.

Des chansons mythiques

Farid Ferragui a décrit les coeurs brisés à l'infini sans jamais tomber dans la redondance. Il a trouvé à chaque fois de nouvelles manières pour parler et décrire ce sentiment d'une manière différente et sous un nouvel angle. C'est ce qui a fait aussi son succès entre autres raisons. C'est au milieu des années quatre-vingt que Farid Ferragui a atteint l'apogée de sa gloire en offrant à ses fans des chansons devenue tout simplement mythiques et bien sûr immortelles comme l'inénarrable «Agouni n tayri» qui est peut être sa meilleure chanson ou encore «A yidh», «Ay desthaqsayen», «A lhara», «Ma dezzi tefsut», «Thin di yirhan», «Takhatemt ni», etc.

Farid Ferragui a également consacré des dizaines de chansons aux thématiques politiques et sociales où il a réussi à dépeindre les situations vécues dans notre pays à différentes époques, il a rendu hommage aux martyrs de la Révolution de l'indépendance nationale et de la démocratie, il a chanté sur les parents, sur l'enfance, sur les droits de la femme et la liste est loin d'être terminée. On peut dire que c'est une petite traversée du désert qu'a eu à connaitre Farid Ferragui, accentuée par la pandémie de Coronavirus. Mais une chose est sûre: les retrouvailles seront très émouvantes et grandioses comme toujours, surtout que Farid Ferragui aura de nombreux autres compagnons sur scène en plus du luth et de la percussion habituels. Les admirateurs de Farid Ferragui les découvriront les 6 et 7 janvier prochain à la Maison de la culture Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou.