«À l'unanimité, le jury a décidé de décerner le Fifog d'or à «Soula» de Salah Isaâd, pour son scénario, sa structure, le développement des caractères, l'authenticité du dialogue, la cohérence entre les éléments et la capacité du réalisateur à relater toute une vie en une nuit, et essentiellement dans un lieu clos. Tout ceci contribue à transmettre d'une manière crédible un message humain et puissant, forçant le public à porter un regard différent sur le sujet, loin des préjugés et des idées préconçues.» Le Fifog d'argent a été décerné quant à lui à «Amira» de l'Egyptien Mohammed Diab. Le Fifog d'or de la compétition internationale des courts-métrages a été décerné au film de fiction «Salwa» d'Ines Ben Othman (Tunisie) lors de la 17ème édition du Festival international du film oriental de Genève (Fifog) qui a pris fin dimanche. Une Mention Spéciale, scénario et réalisation, est revenue à Leila Bouzid pour son film de fiction, présenté dans la compétition internationale des longs métrages. Cette Mention spéciale lui a été accordée «pour l'originalité du scénario et l'authenticité du dialogue». Le jury a particulièrement apprécié le lien établi entre la poésie arabe classique - audacieuse et largement oubliée aujourd'hui - et la jeune génération arabe à la recherche de son identité.

Un bon cru de films

«Ce lien a été traduit dans une mise en scène parfaitement maîtrisée.» Une Mention Spéciale, de la Meilleure Actrice, a été attribuée à Soula Bahri pour son rôle dans Soula.Dans la compétition des courts métrages, le Fifog d'argent a été attribué à «Roadblock» de la Libanaise Dahlia Nemlich. Deux Mentions spéciales du jury ont été attribuées à «Qahwet Ferial» de l'Egyptien Mohanad Elkashef et «Baraye Bare Dovom» de l'Iranienne Leïla Akhbari. Le palmarès du Fifog a été dévoilé au cours de la cérémonie officielle, habituellement organisée aux Cinémas du Grütli, siège du festival.

Les films primés figurent dans la compétition internationale des longs et courts métrages de fiction ainsi que dans la compétition scolaire. Le Fifog se tient chaque année dans une dizaine de lieux à Genève et communes, en Suisse. Pour rappel, le 17ème Festival international du film oriental de Genève (Fifog) a eu lieu du 13 au 19 juin à Genève et au sein de ses communes. L'édition de cette année était placée sous le signe de la «Liberté»...au féminin.

Qualité et originalité

Elle a été présidée honorifiquement par l'écrivaine libanaise Joumana Haddad. Même si la canicule a eu un impact sur le déplacement des festivaliers, la fréquentation du public a été très honorable.. Le public a retrouvé la joie et le plaisir de visionner des films et d'échanger avec des cinéastes et invités qui sont arrivés difficilement, souvent après un long périple, à Genève. Un riche programme a célébré «La liberté...» au féminin.

Cette édition a présenté une cinquantaine de films dont 23 réalisés par des femmes et 27 par des hommes. Plus de quarante invités ont pris part à cette nouvelle cuvée. Les divers débats, échanges, prestations artistiques, rencontres ou encore des projections pédagogiques ont également eu lieu et contribué à nouer des liens, à réduire les distances et à approfondir la thématique de la «Liberté...» au féminin. De leur côté, les trois jurys ont souligné la qualité, l'originalité et la pertinence des films présentés. En effet, les sujets abordés, tantôt dramatiques, tantôt poétiques, montrent la diversité de la production cinématographique des pays d'Orient et rappellent la nécessité de ne pas oublier certains drames, comme ceux qui frappent les Yazidis, voilés par l'actualité brûlante. Suite à cela, ils ont dévoilé leurs choix respectifs.