M. Abdelmadjid Tebboune, a chargé dimanche dernier, lors de la réunion du Conseil des ministres, le gouvernement de poursuivre l’examen des différents aspects relatifs à la relance de l’industrie cinématographique et la production audiovisuelle à travers la détermination d’un nombre de projets principaux, en vue de structurer cette activité, selon le communiqué du Conseil des ministres. Le président Tebboune a mis l’accent sur la nécessité d’intégrer les supports modernes en matière de distribution et de consommation du produit cinématographique et audiovisuel, selon la même source. Le Conseil avait écouté un exposé présenté par la ministre de la Culture et des Arts autour du plan d’action dédié à la relance de l’industrie cinématographique et de la production audiovisuelle. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a présidé, dimanche, la réunion périodique du Conseil des ministres consacrée à l’examen et l’adoption de nombre de projets d’ordonnances et d’exposés portant sur les secteurs de la justice, des ressources en eau, de l’agriculture et du développement rural et de la culture.