Au total, on comptabilise 29 wilayas participantes. La journée de jeudi dernier a été exceptionnelle pour tous les habitants de la daïra de Maâtkas et de ses environs et pour cause,: la région vient de renouer avec son célèbre festival de la poterie, qui n'a pas pu avoir lieu depuis 2019 à cause de la pandémie de la Covid-19. Cette reprise a constitué une grande occasion pour les participants, mais aussi pour les habitants de cette région afin de se retrouver avec bonheur et espoir. L'espoir de voir ce métier artisanal et artistique renaître de plus belle surtout en ces moments de disette qui n'épargnent aucun domaine de la production artisanale pour une multitude de raisons. Ce festival est l'une des occasions les plus importantes pour les artisans afin de tenter de relancer leur activité qui représente l'une des plus belles et authentiques spécificités de la Kabylie. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du wali Djilali Doumi et de Mohamed Klalèche, président de l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou. La cérémonie s'est déroulée dans l'amphithéâtre du collège Ounar-Mohammed où Klalèche a rappelé devant l'assistance le soutien de l'APW à des rendez-vous de cette envergure qui consacrent le savoir-faire ancestral et participent à l'échange et à la richesse culturelle des régions du même pays. Il faut préciser que de nombreux responsables étaient présents à cette première journée comme les présidents des Assemblées populaires communales et les élus locaux de la daïra de Maâtkas, des élus nationaux, des directeurs de l'exécutif, du délégué du médiateur de la République et des représentants du tissu associatif. Klalèche a profité de cette occasion afin de saluer les efforts du comité d'organisation et de tous ceux qui ont prêté main forte et ouvert leurs portes pour que cet événement puisse à nouveau offrir un espace aux artisans et artistes de toute l'Algérie, notamment après trois années d'absence pour cause de pandémie. Comme toutes les éditions précédentes, le festival se déroule dans une ambiance extrêmement conviviale. Cette nouvelle édition a été l'occasion pour rendre hommage à la doyenne des potières, à savoir Ouardia Bouffal résidant au village Agouni Bouffal. La délégation présidée par le wali s'est rendue au domicile de cette dernière en guise d'hommage pour son apport à cet art traditionnel dont excelle une grande partie des femmes de la région de Maâtkas, surtout celles des anciennes générations. Il faut préciser que ce festival intervient au lendemain de la tenue du Salon de la poterie d'Ath Kheir qui a été couronné de succès cette année également bien que depuis trois ans il n'ait pu avoir lieu pour les mêmes raisons. La wilaya de Tizi Ouzou renoue cet été avec la majorité des festivals et des fêtes annuelles traditionnelles qui s'y tenaient. C'est le cas de la fête du bijou d'Ath Yanni. Après une absence de trois années, cette dernière se tiendra du 28 juillet au 6 août.