La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a affirmé, mercredi à Alger, que le dossier de classement de la musique raï sur la liste du patrimoine mondial immatériel a été déposé à nouveau, mercredi, au niveau de l'Unesco. En marge de la signature d'un accord de coopération et de partenariat entre le ministère de la Culture et des Arts et le ministère délégué auprès du Premier ministre chargé de la micro-entreprise au Palais de la culture, Moufdi Zakaria, la ministre a expliqué que le dossier du classement de la musique raï sur la Liste du patrimoine mondial «a été de nouveau déposé au nom de l'Algérie aujourd'hui, mercredi 31 mars, au niveau de l'UNESCO, après l'avoir renforcé par de nouveaux éléments».

La ministre de la Culture avait récemment déclaré que l'Algérie est le pays d'origine de «ce style artistique», ajoutant que l'Algérie

«est attachée à la candidature de la chanson raï sur la liste du patrimoine mondial immatériel». La ministre a également indiqué que la tutelle avait «demandé le retrait du dossier de la classification» de la musique raï, qui avait été proposée à la 15e session du Comité intergouvernemental pour la protection du patrimoine culturel immatériel en décembre 2020, car il était «faible afin qu'elle puisse étayer le dossier avec de nouveaux éléments conformément aux observations faites par l'Unesco».

La ministre a déclaré qu ‘ «un comité d'experts et de chercheurs du Centre national de recherche en préhistoire, anthropologie et histoire, ainsi que d'éminentes associations et personnalités intéressées par la recherche sur le patrimoine immatériel, a travaillé au renforcement du dossier de classification de la musique rai avec de nouveaux éléments avec la participation de la société civile». Dans le même contexte, la ministre a souligné que «le patrimoine culturel algérien est le pari de l'Etat pour préserver son identité et diversifier ses revenus», soulignant le souci du ministère de la Culture de «protéger et défendre le patrimoine national dans les foras internationaux».

La ministre de la Culture et des Arts a également salué le rôle de «la société civile dans le soutien et le renforcement du dossier de la classification de la musique raï», qui, selon elle, traduit «la

conviction du ministère de la Culture et des Arts quant à l'importance du rôle des associations en la matière».