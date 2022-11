El Ferda, groupe musical de Diwan, se produira en concert le 2 décembre à la salle Ibn Khaldoun à Alger à partir de 18h. Menée par Larbi Bestham, El Ferda met en avant le patrimoine musical de Béchar en alliant musique et poésie. La troupe compte plusieurs participations à des festivals internationaux. Dédié au patrimoine de la ville de Kenadsa, par la reprise du genre «Ferda» qui se pratiquait, dans la Wilaya de Béchar. Le groupe s'est spécialisé aussi dans les genres traditionnels et populaires de la région du Sud-Ouest avec des connotations qui rappellent le gnaoui, ezzefani, el melhoun et aussi chaâbi et haouzi. Depuis 2000, le groupe enchaîne les participations dans les festivals nationaux et à l'étranger, à ce jour, un seul album est édité du groupe El Ferda, un live enregistré à Constantine en avril 2004 et ce, lors du festival «Musique Plurielle». Les huit artistes du groupe avec oud, violon, banjo, guembri, mahrez, derbouka, Taäridja, ferda interprètent des textes centenaires et créent une ambiance irrésistible sur scène. Atmosphere mysitque garantie, le public finit toujours par rentrer en transe, grace à cette myusique sublimée et rehausésé par des titres phares comme «Ben Bouziane» «Krim El Kourama», «Nefsi Fi Nefsi» ou encore «Kif Nawsi». Cela fait prèsde 20 ans que le groupe Ferda enchante le public avec ses chansons et ses mélodies du désert. Gageons que le 02 décembre le groupe va mettre encore le feu à la salle Ibn Khaldoun!