L'artiste-plasticien et directeur de l'Ecole supérieure des beaux-arts d'Alger (Esbaa), Djamel Larouk, est décédé samedi à Alger, à l'âge de 58 ans, des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. Diplômé de l'Ecole régionale des beaux-arts de Constantine, le défunt avait rejoint l'Esbaa à la fin des années 1980, où il a poursuivi des études supérieures pour obtenir en 2000, le diplôme de magister en histoire de l'art. Ravi aux siens alors qu'il était encore doctorant en philosophie à l'université Alger II de Bouzeréah, Djamel Larouk était également artiste -plasticien, ayant déjà donné de la visibilité à ses oeuvres dans des expositions individuelles ou collectives en Algérie et à l'étranger. En fin de matinée, la dépouille du défunt a été déposée à l'Esbaa, afin de permettre un dernier regard, à ses collègues et aux gens qui l'ont connu. Selon ses proches, l'enterrement aura lieu, aujourd'hui, après la prière d'El Asr, au cimetière central de Constantine.