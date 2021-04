La direction de la culture de la wilaya d'Alger a organisé, mercredi à l'occasion du mois du patrimoine (18 avril-18 mai), une rencontre sur le rôle des plates-formes des réseaux sociaux dans la promotion du produit culturel. L'intervention a été assurée par le chargé de la communication à l'Agence nationale des secteurs sauvegardés (Anss), Rafik Abbas qui a souligné l'importance de ces plateformes pour la promotion et la sauvegarde du patrimoine, notamment immatériel. Evoquant les nombreux monuments archéologiques algériens, Abbas a cité la Cité rupestre de Sefar située dans les Hauts-Plateaux du Tassili n'Ajjer dans la wilaya d'Illizi (Djanet) qui compte des milliers de gravures et de peintures rupestres remontant à des milliers d'années, précisant que leur partage sur les réseaux sociaux locaux a suscité l'intérêt de plusieurs médias internationaux. Académiciens, intellectuels et employés des divers organismes culturels devraient intervenir pour corriger les informations répandues sur ces plates-formes que les internautes partagent sans s'assurer de leur véracité, a-t-il dit. De son côté Nassima Bousbaâ, commissaire du patrimoine à la direction est intervenue sur «les circuits culturels» d'Alger qui permettraient de relancer le tourisme culturel, à la faveur d'une exploitation économique des monuments et sites archéologiques et historiques. Elle a présenté cinq circuits de la Casbah qui mettent en exergue le patrimoine matériel et immatériel de ses divers monuments, et ce dans le cadre de «la promotion du tourisme interne». La direction avait organisé, dimanche dernier, à l'ouverture des festivités du mois du Patrimoine, une conférence sur le système hydrique de la Casbah à l'ère ottomane.