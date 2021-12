Pour la présenter, l'on a choisi un extrait de feu Hadj Miliani lors d'une conférence faisant l'éloge de l'ecrivaine. Maïssa Bey;on dira avoir voulu montrer cet extrait pour rendre hommage à cet intellectuel d'Oran que l'Algérie pleure aujourd'hui. Présentée par la modératrice du débat Safia Djaoui, comme une ecrivaine connue de tous, Maïssa bey dira que le plus important n'est pas combien de personnes connaissent Maissa Bey, mais combien d'entre elles l'ont lue? Et de souligner: « Je connais aujourd'hui les Russes sans jamais aller en Russie car je les ai lus.

La littérature est cette porte ouverte sur le monde. Sur nos semblables. Et d'ajouter: « En plus d'être attachée pour mon pays certes, je m'intéresse à la condition de la femme. Je suis engagée pour le combat des droits les plus élémentaires de la femme». Evoquant son roman « Bleu blanc vert», elle rappellera que ce roman revient sur les trois importantes décennies qui ont marqué l'Algérie de 1962 à 1992 avec l'assassinat de Boudiaf.Elle évoque trois générations d'Algériens et tend à expliquer comment nous en sommes arrivés là à travers deux personnages.. Et de citer son autre livre « Pierre sang papier ou cendre» écrit en «réponse à la loi sur les bienfaits de la colonisation. J'étais tellement en colère que je me devais de l'écrire. Je reviens sur les 130 ans de colonisation. C'était ma contribution de manière à faire connaître l'histoire de mon pays. Ce roman a fait l'objet d'une adaptation au théâtre. Au sujet de son livre. «Entendez vous dans les montagnes»-contraction entre «entendez vous dans nos campagnes et «minjibalena», Maïssa Bey dira que ce livre a été écrit suite au choc toujours présent, subi lors de son enfance suite à l'assassinat de son père par l'armée française...C'est l'histoire d'une femme qui rencontre le bourreau de son père dans le train..Elle citera aussi ses autres livres tel «Hizia» qui porte sur une jeune fille algérienne prénommée Hizia qui aspire à trouver l'amour comme dans la fameuse légende.

Défendre la cause féminine

À propos de l'adaptation de ses oeuvres au cinéma, elle confiera avoir été un jour approchée par deux cinéastes sans avoir eu de suite.

Néanmoins, elle est en projet d'écriture actuellement avec le réalisateur Rachid Bouchareb, bien que le cinéma avouera t-elle possède plus de contraintes que dans la littérature. À propos de sa prédilection pour l'écriture en langue française, Maïssa bey dira que la langue importe peu, l'essentiel est de pouvoir véhiculer ce que l'on veut dire et la langue française s'est imposée en elle de facto de par son histoire personnelle liée aussi à l'Algérie dont elle se plait à narrer le quotidien à travers des personnages qui relatent leur vie et souffrances en Algérie. À propos de «Nulle autre voix» le livre, au centre du débat de cette rencontre matinale, Maissa Bey raconte que l'histoire de ce roman est celui d'une femme qui tue son mari et écope de 15 ans de prison. Un jour une ecrivaine vient la voir et lui demande de lui raconter sa vie...Tuer son mari fut pour elle, confiera Maïssa Bey «une forme de liberté et de délivrance. Car on ne lui a jamais appris à dire non, mais plutôt à baisser les yeux et à se taire».

Evoquant le fléau du féminicide en Algérie, Maïssa Bey dira être choquée par certaines femmes qui parfois arrivent à trouver des justificatifs à ces meurtres.

Les mots des autres

Maïssa Bey réitéra sa volenté de dénoncer l'acte répréhensible de violence envers les femmes qui, souvent victimes, n'ont pas appris à se rebeller. Son roman lui a permis aussi de décrire les conditions de détention des femmes en prison. S'agissant de son prochain roman, Maïssa Bey confiera qu'il portera sur le Hirak à travers le regard d'une Française qui vient en Algérie et découvre un peuple à l'antipode de ce qu'on lui avait dicté.

Evoquant son parcours, Maïssa Bey avouera être entrée dans l'univers de la littérature tardivement, mais grâce aux auteurs qu'elle aimait, grâce «aux mots des autres»,son premier livre écrit suite à la décennie noire a-t-elle fait remarquer, est né presque par nécessité, une sorte de témoignage de ce qui se passait à cette époque.

«Je ne voulais pas rester témoin silencieuse de cet avortement. Celui de cette jeune fille était pour moi une forme de métaphore de ce que vivait l'Algérie à ce moment-là.». Enfin, abordant la question qui fâche et qui fait souvent polémique en ce moment sur la langue française, Maïssa Bey, qui n'aime pas trop l'expression de Kateb Yacine estimant que «la langue française est un butin de guerre», dira qu' «on n'a pas besoin d'alibi pour apprendre une langue. Le français fait partie de notre quotidien, notre histoire. Si un jour on se mettra tous à parler le turc comme certaines jeunes filles qui veulent regarder les feuilletons turcs, eh bien, on le fera. Si j'écris, il n' y a pas de préméditation. J'écris d'abord pour le plaisir de raconter. Le débat sur la langue est fondamentalement idéologique. Si je pouvais écrire en italien, je le ferais.

Le plus important est ce que j'ai envie de dire...».