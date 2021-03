Le cinéclub du Centre national de la cinématographie et de l’audiovisuel (Cnca) a projeté, samedi, les trois premiers courts métrages lauréats du concours des Journées cinématographiques virtuelles dédiées à cette catégorie de films en présence des réalisateurs. Sélectionnés parmi 20 films en lice, les trois courts métrages qui ont fini sur le podium sont respectivement : «Arbi Rabia» de Allouane Mohamed (Tindouf), «El Hafwa» (le lapsus) du réalisateur Aymen Bennour (Tébessa) et en troisième «Stay strong» de Sofiane Adjal. S’exprimant à cette occasion, le réalisateur Said Mehdaoui a salué la maitrise des jeunes réalisateurs des techniques cinématographiques, rappelant les souffrances qu’endurent les cinéastes indépendants afin de réaliser leurs rêves, notamment au plan

financier. De son côté, le président du Cnca, Mourad Chouihi a assuré, au terme de la cérémonie de distinction, que son établissement met tous les moyens nécessaires à la disposition des jeunes porteurs de projets cinématographiques.