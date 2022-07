Hacène Ahrès est un grand artiste ayant marqué plusieurs générations de mélomanes, surtout et exceptionnellement ceux qui avaient vingt ans dans les années quatre-vingt-dix. Hacène Ahrès est un chantre de l'amour. Ses chansons sentimentales sont d'une suavité exceptionnelle en dépit de leur cachet mélancolique incontestable.

Des chansons comme Sedsits, tabrats bwul, Aysiyi ak-maysagh...sont immortelles. C'est cette chanson (Aysiyi ak-maysagh) que le grand Hacène Ahrès a interprétée lors du vibrant hommage qui s'est tenu en présence d'autres artistes amis du chanteur comme les célèbres Mohand Ameziane Ouazib et Ali Ideflawen ainsi que des chanteurs et des chanteuses de la nouvelle génération.

Hommage à Mohand Ameziane Ouazib

En dépit du fait que Hacène Ahrès soit l'un des meilleurs chanteurs kabyles à tous points de vue, il a fallu attendre quarante ans pour qu'un hommage lui soit rendu. «Pour moi, cette journée est historique, je ne l'oublierai jamais car en quarante ans de carrière artistique, c'est la première fois qu'un hommage me soit rendu, je dis merci à tous les habitants de M'kira qui ont pensé à moi et qui ont organisé cet événement», a affirmé Hacène Ahrès, ému jusqu'aux larmes, quand il a été invité par les organisateurs à dire quelques mots à cette occasion.

Hacène Ahrès a choisi de dédier cet hommage au chanteur Mohand Ameziane Ouazib, qui était présent à ses côtés en ces moments forts émouvants.

«J'ai chanté un peu partout et j'ai vécu des moments très forts de bonheur, mais aujourd'hui, c'est un cas unique et exceptionnel. C'est le premier hommage qui me soit rendu et c'est pourquoi il s'agit, pour moi, d'un événement inoubliable», a ajouté Hacène Ahrès en précisant: «Vous avez pensé à moi et ça me touche énormément surtout qu'il s'agit d'une chose inédite pour moi». Hacène Ahrès n'a pas tari d'éloge à l'endroit des membres de l'association Isghi de M'kira qui ont pensé et organisé cet hommage à un artiste qui le mérite amplement et qui a toujours vécu loin des feux de la rampe bien que son talent soit indéniable et reconnu même par les plus grands chanteurs à l'instar de Matoub Lounès, ami intime de Hacène Ahrès.

Une oeuvre consacrée à l'amour

Pour rappel, au début des années 90, c'est Matoub qui avait donné la chance, pour la première fois, à Ahrès pour monter sur scène à la salle Atlas d'Alger à l'occasion d'une série de concerts animés par le Rebelle.

Originaire de Larbaâ Nath Irathen, Ahrès est un artiste qui vit à Alger. Bien qu'il ait réservé la part du lion de son oeuvre à l'amour, Hacène Ahrès a également abordé, magistralement, dans ses textes de nombreux autres sujets d'ordre social, politique, etc. Mais c'est sur le terrain de l'amour que ses admirateurs le vénèrent le plus car il a écrit et composé des hymnes au sentiment amoureux qui ont bercé plusieurs générations de fans. Ses premiers grands succès remontent au début des années 90. Certains de ses titres consacrés à l'amour sont devenus mythiques dont la célèbre «Sedhsits» (fais-la rire). Par la suite Hacène Ahrès n'a pas cessé d'abreuver ses fans de chansons qui, certes, remuent le couteau dans la plaie des coeurs amoureux, mais qui, en même temps, représentent une sorte de thérapie pour ses fans. Hacène Ahrès est doté d'une voix unique et très tendre. Ses textes sont d'une beauté et d'une profondeur inouïes alors que ses compositions musicales sont tout simplement exquises et conviennent parfaitement aux thèmes abordés.

Les organisateurs de l'hommage ont un grand mérite d'avoir pensé à un artiste auquel il fallait songer depuis longtemps. Mais il vaut mieux tard que jamais.