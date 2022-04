Le chanteur du malouf Larbi Ghazal s'est éteint mardi au Centre hospitalo-universitaire (CHU) de Constantine à l'âge de 63 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris de sa famille. Rossignol parmi les rossignols du malouf, Larbi avait entamé sa carrière artistique très jeune et était élève du défunt Cheikh Abdelkader Toumi-Sief (1906-2005) qui constitue une référence de cette musique savante, de qui il avait appris l'amour du malouf et l'importance de sa préservation. Larbi Ghazal était membre fondateur et président de l'association «Beït El Malouf», l'association créée pour réunir tous les chanteurs de la musique andalouse des différentes écoles et assurer la transmission de cet héritage aux jeunes générations. Le défunt a été inhumé mercredi après la prière du Dohr au cimetière de la commune

d'El Khroub, a indiqué son frère Hamid Ghazal.