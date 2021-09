Le film d'animation sortira le 12 décembre 2022 au cinéma dans le monde! On en sait un peu plus sur l'adaptation cinématographique, actuellement en préparation, du jeu vidéo «Super Mario Bros.». Ce jeudi, Nintendo a révélé une date de sortie ainsi que le casting du futur film, rapporte Bfmtv. Le long-métrage d'animation sortira ainsi le 12 décembre 2022 sur grand écran dans le monde. Dans un tweet, l'entreprise japonaise a révélé l'impressionnante liste de stars qui prêteront leurs voix aux personnages du jeu vidéo. Les spectateurs entendront ainsi Chris Pratt dans le rôle de Mario ou encore Anya Taylor-Joy (Le Jeu de la Dame) en Peach. Luigi sera interprété par Charlie Day, Bowser par Jack Black et Donkey Kong par Seth Rogen. Charles Martinet, voix historique de Mario depuis vingt-six ans, fera aussi une apparition dans le film, produit par le studio Illumination. On ignore encore qui incarnera les différents personnages dans la version française. Coproduit par le créateur de Mario Shigeru Miyamoto, le long-métrage sera réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic. Un film basé sur la franchise de jeux vidéo était déjà sorti en 1993. Bfmtv rappelle qu'il est considéré comme l'un des pires films de l'histoire du cinéma tout entière...