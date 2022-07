Un vaste programme culturel de proximité, a été tracé pour l'accompagnement des Jeux méditerranéens qui se sont tenus du 26 juin au 06 juillet 2022 à Oran. Parmi ces activités organisées par la commission culturelle placée sous le patronage du président Salim Dada, figure une résidence littéraire à résonance internationale.

En effet, placée parallèlement à la 19e édition des Jeux méditerranéens, cette résidence littéraire encadrée par le romancier Samir Kacimi s'est tenue dans la ville d'El Bahia du 26 juin et s'est achevée le 05 juillet dernier.

Plusieurs écrivains de renommée internationale du pourtour de la Méditerranée ont pris part à cette résidence dont des écrivains récipiendaires de nombreux et prestigieux prix. «Le but de cette résidence est d'écrire sur la ville d'Oran. Chaque écrivain a eu un thème et un sujet à traiter» nous a confié Samir Kacimi durant notre séjour à Oran.

La résidence a duré environ 15 jours. Elle se soldera par de nombreux textes qui formeront un livre qui sera édité chez l'Anep. Ce dernier paraîtra en novembre à l'occasion de la tenue de la prochaine édition su Salon international du livre d'Alger.

Une quinzaine d'écrivains participent

Parmi ces écrivains participants, on citera le Tunisien Chokri Mabkhout prix Booker arabe, Tarek Imam d'Egypte ayant figuré pour sa part parmi la short-list du prix Booker, mais aussi Amin Zaoui, Ziad Abdullah, Rabia Djelti, Tarek Emam, Bachir Mefti, Khaled ben Saleh, Khaled Seileman Al-Nasiri, Mustafa Hafid, Ilyes Hamcho, Ahmed Majdi Hammam, Nadjoua Baraket. Cette résidence littéraire se veut la première du genre, en étant à la fois arabe et méditerranéenne, car elle vise à écrire une oeuvre littéraire impressionniste sur la ville d'Oran, qui est un livre joint rédigé par des plumes confirmées.

D'autres de la rive nord de la Méditerranée qui n'ont pas pu y assister en raison de leurs agendas prennent part aussi à cette résidence. Ces derniers proviennent des pays telles la France, l'Espagne, l'Italie et la Turquie notamment. Ces écrivains des pays de la Méditerranée sont traduits dans de nombreuses langues. Chaque écrivain participant à cette résidence a eu un thème et un sujet à traiter.

Oran sous différents angles d'attaque

«Le but est décrire un livre qui sera édité aux édition Anep. Il sortira au mois de novembre, coïncidant avec la tenue prochaine du Salon international du livre d'Alger.

Les thèmes choisis par Samir Kacimi comme une sorte de contrainte à laquelle se sont pliés les écrivains abordent, notamment le sujet des cafés littéraires d'Oran, les sites d'Oran, les quartiers populaires d'Oran...

A la fin, il en résultera un texte final qui sera constitué par l'ensemble de ces précédents textes, revus et corrigés en quelque sorte comme un réarrangement musical pour n'en faire qu'une seule partition.Cette lourde tâche ardue incombera à Samir Kacimi qui sera amené à réaliser à partir de tout ce qui aura été rédigé lors de cette résidence «un livre cohérent.» Et de relever: «C'est un travail de rédacteur littéraire. J'ai l'expérience dans ce sens, puisque j'ai déjà été le directeur central des éditons Enag, mais aussi rédacteur pour plusieurs éditons arabes. Il ya une équipe qui va m'aider dans ce sens.

Toutes ces chroniques vont être réunies sous forme d'un seul texte. Les noms de tous les écrivains participants paraïtront bien sûr sur la couverture du livre. Je n'ai pas de titre précis encore pour ce livre. Je dois lire les textes avant et choisir après.»Une chose est sûre, un fil conducteur rassemblera tout ces écrits.

À Samir Kacimi de faire le montage. Hâté de lire ce livre donc!