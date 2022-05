Plusieurs établissements culturels relevant du ministère de la Culture et des Arts ont préparé un programme varié d'activités à l'occasion de la commémoration du 77e anniversaire des massacres du 8 mai 1945, un des principaux tournants dans l'histoire de l'Algérie et un témoin des crimes coloniaux odieux. Dans ce cadre, le public de l'opéra d'Alger sera le 8 mai au rendez-vous avec le long métrage «Héliopolis» réalisé par Djaffar Gacem, selon le Centre algérien de développement du cinéma. Le film documente les conditions de vie des Algériens et les raisons qui ont conduit aux manifestations du 8 mai 1945 et les massacres commis par l'occupant contre les Algériens. Ce premier long métrage de Djaffar Gacem -d'une durée de 116 minutes - a réuni des acteurs algériens tels qu'Aziz Boukeroni, Mehdi Ramdani et Fodil Assoul, en plus d'acteurs français. Le film «Héliopolis» a participé à plusieurs festivals cinématographiques nationaux et internationaux à l'image de la première édition du Festival international du cinéma méditerranéen et la 22e édition du Festival «Cinémas du Sud» en France. Dans le cadre de la commémoration de cette halte historique décisive et importante dans le combat algérien, l'Etablissement Arts et Culture de la wilaya d'Alger a concocté un programme spécial du 5 au 10 mai en cours comportant plusieurs activités ainsi que des expositions de photos et de documents d'archives sur les massacres du 8 mai 1945 avec la contribution du Centre des archives nationales et le Centre national de documentation, de presse, d'images et d'information au niveau de la salle Ibn Khaldoun et du Centre culturel Mustapha Kateb. Il sera question également de l'organisation d'une conférence au Centre culturel Mustapha Kateb par le chercheur Mountassir Oubetroune sur les massacres du 8 mai 1945 et cela, sous le thème: «Révolution ou événements». Au programme également des expositions comportant des articles, photos de moudjahidine, des livres et des revues historiques au niveau des espaces des activités culturelles de l'Agha.