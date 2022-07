Le Consulat général d'Algérie à Tunis a célébré le 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale à travers un programme culturel et artistique portant organisation de conférences et de concours culturels, outre la distinction de certaines figures témoins de la Glorieuse Révolution de libération. Le Consul général d'Algérie à Tunis, M. Tihami Mohamed, a présidé, au titre des festivités célébrant cet anniversaire, une réception suivie d'une conférence intitulée «le rôle des compétences nationales à l'étranger dans l'édification nationale: les étudiants comme exemple». La conférence s'est déroulée en présence de plusieurs anciens étudiants ayant poursuivi leurs études supérieures en Tunisie ainsi que nombre d'étudiants, outre des compétences nationales établies en Tunisie, certaines personnalités et responsables tunisiens et le corps consulaire accrédité en Tunisie. Ladite conférence a été ponctuée par une intervention écrite de Bouabdellah Ghlamallah, président du Haut conseil islamique (HCI), et l'un des anciens étudiants de l'Université de Zeitouna (Tunis), figurant parmi les 3.000 autres étudiants algériens passés par cette université, en sus d'une intervention du Moudjahid et professeur à l'université d'Alger, Ammar Bouhouche, qui a également poursuivi des études en Tunisie. A cette occasion, un concours culturel sur l'histoire algéro-tunisienne a été organisé dans un climat de concurrence entre les élèves de la communauté algérienne établie en Tunisie, et ce, afin d'asseoir des passerelles de communication avec l'histoire de leur pays en hommage aux vaillants Chouhadas, outre la distinction de certaines figures révolutionnaires et étudiants de la communauté algérienne établie en Tunisie. En marge de cet événement, il a été procédé à la projection d'un film documentaire et la présentation de livres sur la lutte des algériennes depuis les territoires tunisiens.