La pièce théâtrale «Sin-nni» de la coopérative théâtrale «Machahu» de la wilaya de Tizi Ouzou a remporté le 1er prix «Fatiha Berber» de la meilleure production théâtrale à la clôture des Journées nationales du théâtre des jeunes de Boumerdès dédiées à la défunte artiste Fatiha Berber en présence d'une pléiade d'artistes et de fans du 4eme art. Le Prix du jury de cette manifestation, ouverte le 6 décembre dernier et clôturée samedi soir par une cérémonie abritée par l'université M'hamed Bougara, est revenu à la pièce théâtrale «Tinissim» de l'association culturelle des arts dramatiques de la wilaya d'Adrar. Quant au Prix de la meilleure production, présenté à ces journées marquées par la présence, en qualité d'invité d'honneur, de l'artiste libyen Ali Ahmed Salem qui a campé le rôle de Bilal Ibn Rabah dans le célèbre film «Errissala», il est revenu à la pièce «El Khich Oua El Khiacha» de l'association culturelle «Kitar El Fan» d'Oran. L'actrice Leila Benattia a remporté le Prix de la meilleure interprétation féminine pour son rôle dans la pièce «El Bir» (le puits) de l'association «Woudjouh el Masrah oua el Founoune dramia» de Blida, tandis que le Prix de la meilleure interprétation masculine est revenu au comédien Amirouche Rebat pour son rôle dans la même oeuvre théâtrale. La pièce théâtrale «Riq El Ma» de l'association culturelle «Numidia» de Bordj Bou Arréeridj a remporté le Prix de la meilleure scénographie, tandis que le Prix du meilleur texte théâtral est revenu à la pièce «El Khich Oua El Khiacha» de l'association culturelle «Kitar El Fan» d'Oran. Ces journées théâtrales ont été organisées par l'association culturelle «Al Manara» de Corso (Boumerdés) sous le thème «Le théâtre, une jeunesse renouvelée», en coordination avec un nombre d'organisations de la société civile. À noter que des représentations théâtrales hors compétition, des ateliers techniques sur, entre autres, l'enrichissement de l'écriture dramatique, le roman, le théâtre et l'art de l'improvisation, ainsi qu'une foire du livre, ont été organisés, parallèlement à la compétition, au niveau du hall de la salle de spectacle de la Maison de la culture Rachid Mimouni. Originaire de la commune de Legata (Boumerdès), la défunte Fatiha Berber, de son vrai nom Fatiha Blal, est née le 11 février 1945 à la casbah d'Alger. Elle a entamé sa carrière dans la chanson en 1954, avant qu'elle ne soit découverte par Mahieddine Bachtarzi qui l'a intégrée dans le théâtre. Elle rejoint par la suite le cinéma. Fatiha Berber campa de nombreux rôles à la télévision et au cinéma, ce qui lui valut le surnom de la «Dame de l'écran et du théâtre algérien». Elle est décédée à l'âge de 70 ans, le 16 janvier 2015, des suites d'une crise cardiaque.