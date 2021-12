«Feu de la Révolution», un ballet-théâtre retraçant des stations phares de la guerre de Libération nationale, a été présenté samedi à Alger en représentation générale à l'occasion de la célébration du 61ème anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960. Accueilli à la salle Ibn Zeydoun, ce spectacle d'une durée de 60 mn revisite des moments phares du combat des Algériens pour l'indépendance à travers des textes poétiques, un habillage sonore et des tableaux chorégraphiques. Mis en scène par Nouara Adami, sur un texte de Hocine Taileb, ce spectacle servi par sept artistes, qui font leur première apparition sur scène, débute par un tableau reflétant les conditions de vie des Algériens dans les années 1940 dans leur propre pays. Soutenu par une scénographie mettant en valeur la symbolique du combat libérateur, à traverse un éclairage dominé par le rouge, en référence au feu et au sang, le spectacle a mis en valeur des chants patriotiques révolutionnaires portés part les voix de Rabah Ghersa et Inès Kadda. Avec un habillage musical inspiré du riche répertoire algérien, le spectacle revisite à travers des tableaux, rehaussés par des expressions chorégraphiques soutenus par des textes poétiques en réplique ou chantés sur scène, le parcours révolutionnaire des Algériens pour le recouvrement de la souveraineté, en passant par des stations phares notamment les attaques du Nord Constantinois du 20 août 1955 et les manifestations du 11 décembre 1960. Les quatre chorégraphes ont, eux, redonné l'âme à des textes glorifiant le combat des Algériens à travers des expressions corporelles exécutés avec finesse. Produit par la coopérative culturelle et artistique «Nouara», avec le soutien du ministère de la Culture et des Arts, «Feu de la révolution», célébrant le centenaire de la naissance de Zighoud Youcef (1921-1956) est reconduit dimanche et lundi au même lieu et aux mêmes horaires, selon son directeur de production, Mahmoud Bench.